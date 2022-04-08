Sağlık durumu iyi

İskele bölgesinde dün sabah 4 buçuk metre derinliğindeki kuyuya düşen bir kişi, Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerince kurtarıldı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığından verilen bilgiye göre, dün 08.30 sıralarında 46 yaşındaki kişinin kuyuya düştüğü ihbarı gelmesi üzerine, ekipler bölgeye gitti. Ekipler, kuyuya düşen adamı kısa sürede çıkardı.

Kuyudan çıkarılan şahıs, kuyudan çıkarıldıktan sonra, sağlık kontrolü için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Açıklamada, kuyunun ağzının açık, etrafının otlarla kaplı ve etrafında hiçbir emniyet tedbiri bulunmadığı ve derinliğinin 4,5 metre olduğu belirtildi.