‘Seviyorum’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan kadına yönelik şiddet olayında genç kadının erkek arkadaşının zulmüne uğradı. Yusuf Sancılı isimli şahıs, sırf kendisine yalan söylediği gerekçesiyle kız arkadaşının yüzünde sigara söndürdü. Hızını alamayan zanlı kız arkadaşını darp etti. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada söz hakkı verilen zanlı, “Çok özür dilerim, pişmanım, biz bir birimizi seviyoruz, evlenip yuva kuracağız” dedi.

2 gün hücrede kaldı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gökhan Kol, şiddet olayının 6 Nisan 2022 tarihinde, İsmet İnönü Bulvarında bir evin bahçesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Yusuf Sancılı’nın kendisine yalan söylediği gerekçesi ile sevgilisini elleriyle vurarak ciddi darp ettiğini, ardından yüzüne yanan sigara izmariti bastırdığını açıkladı. Polis, zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını, mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, zanlının kız arkadaşının yüzüne bastırdığı sigara izmaritinin emare alındığını da belirtti. Polis memuru Gökhan Kol, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ülkede turist statüsünde bulunan zanlının davalarında hazır olması için Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Kendini savundu

Mahkemede söz alan zanlı ise “Çok özür dilerim, pişmanım, biz bir birimizi seviyoruzz, evlenip yuva kuracağız” diyerek kendini savundu. Huzurundaki şahadet ve zanlının beyanlarını değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, Yusuf Sancılı’nın 15 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.