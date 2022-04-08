‘Zımba’ baskını

Suna ERDEN

İhbar üzerine harekete geçen narkotik polis, Ercan Havaalanı’nda gerçekleştirdiği Zımba Operasyonu’nda 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Ülkeye uyuşturucu ithal eden Edit Chipimbiro ve Tafadzwa Nicola Mutsago suçüstü yakalandı. Zanlılar ifadelerinde uyuşturucuyu 5 bin dolar karşılığında ithal ettiklerini itiraf etti. Zimbabve uyruklu zanlıların uyuşturucu maddeyi mısır gevrekleri arasında ülkeye sokmaya çalıştıkları belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 6 Nisan 2022 tarihinde saat 02.40 sıralarında Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yapan Edit Chıpımbıro ve Tafadzwa Nicola Mutsago’nun valizlerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada Edit Chıpımbıro’ya ait siyah renk el çantası içerisinde 16 adet Nestle marka Mısır gevreği paketi içerine gizlenmiş yaklaşık 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, her iki zanlının havaalanında tutuklandığını açıkladı. Polis, Edit Chıpımbıro’nın gönüllü ifade verip, uyuşturucuyu 5 bin dolar karşılığında bir kişinin istemi üzerine ithal ettiklerini itiraf ettiğini belirtti. Polis, soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen uyuşturucunun analize gönderileceğini ifade ederek, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.