Yargısı ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da,Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 gram uyuşturucu ile yakalanan İfeanly Alban Amaechi, soruşturmasının tamamlanmasına müteakip dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şener, 1 Aralık’ta saat 09.00 sıralarında, zanlının kalmakta olduğu apartman dairesinde uyuşturucu olduğu bilgisini aldıklarını anımsattı. Zanlının, aynı gün 13.25’te kalmakta olduğu apartmanın önüne aracıyla geldiği esnada alıkonulduğunu aktaran polis, araçta yapılan aramada, 2 naylon poşet içerisinde, ayrı ayrı 12 foil kağıdına sarılı 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını hatırlattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 30 bin TL ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.