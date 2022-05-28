Cemre Peral YANIKER

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından düzenlenen 17’nci Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışmaları ödül töreni yapıldı.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, üniversite yetkilileri, yarışmaya katılan okulların yöneticileri, öğrenciler ve bazı oda başkanları katıldı.

Bu yıl, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin destekleriyle düzenlenen ve toplam 12 alanda yapılan yarışmaya, 293 öğrenci, 87 öğretmen ve 75 jüri üyesi katıldı.

Başarı gösteren öğrencilere madalya ve ödülleri takdim edilirken, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, dereceye giren öğrencilere DAÜ’de burs verileceğini duyurdu.

Törende Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından yapılan konuşmaların ardından, katkıda bulunanlara plaket ve hediye takdim edildi, öğrenciler tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi ve başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

Kimler ödül aldı?

Meslek Liseleri Arası Bilgi Ve Beceri Yarışmaları’nda ödül alanların listesi şu şekilde:

“Genel Turizm

1. Leyli Gedayeva-İpek Günal (HTL, Öğretmen Rufat Rufat)

2. Servi Ergel-İlknur Özdemir (GML, Öğretmen Gürhan Özgürer)

3. Zeynep Akgün-Bartu Bulli (İTL, Öğretmen Ahmet Özyaşar)

Sepet

1. Ali Enis Sayar -Yağmur Bakır- Elifnaz Uzman (GTML, Öğretmen Melike Kadıoğlu)

2. Aysel Kasap - Çığıl Canbaz- Ayşenur Şen (HTL, Öğretmen Düzen Ayda)

3. Aleyna Şahiner - Eren Şenol- Lütfiye Çetin (GTML, Öğretmen Tansu Güngör)

Yerel Mutfak

1. Selin Erdoğan-Berk Şen (GTML, Öğretmen Tülen Saro Burat)

2. Derya Maviay- Yiğit H. Çakmak (GTML, Öğretmen Sude Karşılı)

3. Gizem Borkurt- Sıla Bektaş (GMTL, Öğretmen Teslime Uysal)

Kokteyl

1. Kardelen Zorbaoğlu (HTL, Öğretmen Emel Osmanlar)

2. Cemil Özgün (HTL, Öğretmen Emel Osmanlar)

3. Hassan Mola (GTML, Öğretmen Sümer Gülenat Demir)

Servis

1. Mehmet Tapınç (HTL, Öğretmen Fahri Raman)

2. Nisa Zobu (GTML, Öğretmen İlkay Kannur)

3. Seval Revan (GML, Öğretmen Eliz Özyönüm Ada)

Barista

1. Gürkan Fidan (GMTL, Öğretmen Azize Altınsoylu)

2. Büşra Dal (GTML, Öğretmen Tansu Güngör)

3. Yeliz Şahin (HTL, Öğretmen Nergis Sülkan)



Kumanda

1. Baran Düzdaban (GML, Öğretmen Arif Ekici)

1. Ümit Tabiyat (KML, Öğretmen Özden Meren)

2. Akniyet E. Şahin (DRFKEML, Öğretmen Osman Soykalan)

3. Ayberk Gürler (CTEML, Öğretmen Abdullah İyikalp)

Elektrik tesisat

1. Salih Giritli (GML, Öğretmen Mehmet Emin Kalkaner)

2. Eren Özdemir (KML, Öğretmen Özden Meren)

3. Azad Durmaz (DRFKEML, Öğretmen Hasip Tosun)

Elektronik

1. Rüzgar Bayır (DRFKEML, Öğretmen Hacı Bayram Alten)

2. Emirhan Barış Özşahin (CTEML, Öğretmen Tahsin Uğurgil)

3. Tekin Çağrı (SSEML, Öğretmen İbrahim Çelik)

Afiş

1. Eylül Başlı (AML, Öğretmen Doğay Erçağ)

2. Inga Chirilenco (AML, Öğretmen Necla Ecem Kızıl)

3. İrem Canbolat (AML)

Jüri Özel: Ceren Arçay (AML, Öğretmen Cengiz Beysoydan)

Jüri Özel: Huriye Elibol (GMML, Öğretmen Müjde Cenkler)

Mansiyon: Furkan Bineker (AML)

Mansiyon: Tan Karabulut (AML)



Fotoğraf

1. Hatice Ezgi Kalender (GMML, Öğretmen Müge Orun)

2. Eşenur Karaoğulları (GMML, Öğretmen Müge Orun)

3. Eylül Başlı (AML, Öğretmen Cengiz Beysoydan, Çiğdem Sarı)

Jüri Özel: Emre Kapı (AML)

Mansiyon: Nil Alcıl

Mansiyon: Nisa Kara

Bilişim (Proje Tabanlı)

1. Ali Topal – Erol Umut Atalay- Mehmet Deniz Demirdelen-Eren Yüksektepeli- Arda Oktar- Halil Batık (SSEML, Öğretmen Gökalp Baş, Duygu Hızal)

2. Emrah Yurdusev- Mehmet Özüorçun (CTEML, Öğretmen Gürkan Güden, Umut Özkurt)

2. Atilla Ütenoğlu- Şafak Milli – Ahmet Gülay (KML, Öğretmen Güler Erçin)

3. Fırat Ulukaya- Burak Gürses- Azat Yalçın (OÖML, Öğretmen Erdoğan Albulut, Berna Yıldırım)

Bilgisayarlı Muhasebe

1. Hasan Ayberk Karataş (GMTL, Öğretmen Refet Çağın)

1. İlayda Soruş (GMTL, Öğretmen Refet Çağın)

2. Arda Karaosmanoğlu (HTL, Öğretmen Aygül Bağcı)

3. Emine Yıldız (GML, Öğretmen Sultan Nuray)

İnşaat (Autocad)

1. Serhat Almas (DRFKEML, Öğretmen Mustafa Tuğcan)

2. Enes Çelik (SSEML, Öğretmen Bilgin Kanal)

3. Kamile Arslaner (SSEML, Öğretmen Bilgin Kanal)

İnşaat (Elde çizim)

1. Mehmet Ali Yıldız (SSEML, Öğretmen Sergül Özdeğer)

2. Bahtiyar Yousupov (SSEML, Öğretmen Sergül Özdeğer)

3. Mert Özalkan (DRFKEML, Öğretmen Şezal Saimoğlu)

Güzellik

1. Eylem Kanar (AML, Öğretmen Gizem Hürcan)

2. Yasemin Erpolat (GML, Öğretmen Eda Reis)

3. Emine Körük (KML, Öğretmen Halan Tavukçu)

Saç

1. Semra Kayralcı (GML, Öğretmen Selen Fatma Eminağa)

2. Fatma Yaşar (AML, Öğretmen Gülay Bozkurt Yiğiter)

3. Samet Güngör (KML, Öğretmen Hilmiye Derin)

3. Beyzanur Esmerboğa (GMML, Öğretmen Remziye Şafaklı)