Engeller beraber aşılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Osman Amca başkanlığındaki Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği üyeleri ile görüştü.

Açıklamaya göre, kabulde yaptığı konuşmada Bakan Taçoy, dünyada değişen emtia fiyatları, gerek pandemi gerekse Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yarattığı ekonomik sıkıntılar ve yaşanan hayat pahalılığı karşısında, özellikle küçük işletmelerin ayakta kalmasının çok zor bir hale dönüştüğüne dikkat çekti.

Hayat pahalılığı karşısında hem çalışan bulunmasında hem de çalışanların kayıt altına alınmasında sıkıntılar yaşandığına değinen Taçoy, ‘‘Sizin önünüzdeki engellerin farkındayım. Eskiden Türkiye’den ehil kişileri bulup işçi olarak getirebiliyorduk, şimdi ise bu kapı da hemen hemen kapanmış durumda. Üçüncü uyruklu ülkelere geçmiş durumda. Hem işçi bulamama noktasında hem de kayıt dışılıkla mücadeleniz konusunda daha fazla işbirliği yapmamız gerekiyor. Hedefimiz sizlerle işbirliği içinde çalışma yaşamını rahatlatmak, geleceğe yeni çıraklar, kalfalar, ustalar yetiştirmektir’’ dedi.

Amca: Ekmek aslanın kuyruğunda

Osman Amca ise, şartların günden güne zorlaştığını artık ekmeğin aslanın ağzında değil aslanın kuyruğunda olduğunu ifade etti.

Türkiye’deki kalıp malzemelerinin dışarıya çıkış yasağının taşeronların ensesine yük bindirdiğini, mazot fiyatının yükselmesiyle iş araçlarının şantiyelere gitmesinde sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Amca, kısa ve uzun vadeli çözümler üreterek bir şeyler yapılması gerektiğini aksi takdirde ne taşeronların eve ekmek götürebileceğini ne de sosyal güvenlik kurumlarının ayakta kalabileceğini söyledi.

Amca, Bakanlık ile birlikte çözüm üretmeye her zaman olduklarını sözlerine ekleyerek, Bakan Taçoy’dan destek istedi.

