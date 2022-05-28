Gündem yolsuzluk

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT) Parlamenterler Asamblesi Margareta Cederfelt ile bir araya geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilen görüşmede, hükümetin yolsuzlukla mücadele etme, şeffaflığı ileriye götürme gibi konulardaki kararlılığını AGİT Parlamenterler Asamblesi Başkanı Cederfelt’e ilettiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Cederfelt’e hükümetin, yolsuzlukla mücadelede uyguladığı politikalar konusunda da bilgi verdi.

Anastasiadis görüşmede ayrıca Türkiye’nin yeni “kışkırtmaları”, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik özlü müzakerelerin yeninden başlaması için üstlendiği inisiyatifler konusunda bilgilendirmede bulunurken Güney Kıbrıs’ın mülteci sorununda karşı karşıya kaldığı sorunların büyüklüğünü ortaya koymak amacıyla da Türkiye’nin mülteci konusunu “araç haline getirmesi” gibi olguları gündeme getirdi.

Habere göre AGİT yetkilisi ayrıca Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ile bir araya gelerek, Ukrayna savaşı altında Avrupa’nın güvenliği konusu ele alındı.

Gazete AGİT Parlamenterler Asamblesi Başkan Yardımcısı İrini Haralambidis’in de tüm görüşmelerde yer aldığını yazdı