Sevenleri şokta

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Beyarmudu köyü sakinlerinden Kemal Efendioğlu (60) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Çevresinde sevilen ve sayılan biri olan Efendioğlu’nun ölümü büyük üzüntü yarattı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre önceki akşam evinde fenalaşarak yere yığılan Efendioğlu, Akdoğan Sağlık Ocağı’na ait ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Efendioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Kemal Efendioğlu’ndan geriye 2 evlat kaldı.

