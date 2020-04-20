Bin 500 TL ücret desteğine başvurular bugün başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında ücret desteği almaya hak sahibi olanların bugün başvuru yapması gerektiğini açıkladı.

İşverenlerin, İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresinde yer alan “Bin 500 TL Destek Başvuru’’ kısmından, online başvuru yapabileceği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan tarihinden itibaren ihtiyat.gov.ct. tr adresinde aktif olacak portala, işverenler 21 gün boyunca çalışanları ve kendileri için müracaat edebilecek.

Tüzük kapsamındaki ödenecek bin 500 TL, başvuruda belirtilen işyerindeki kayıtlı çalışanlar adına ve işverenin de kendisi adına bankaya yatırılacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Bin 500 TL Ücret Desteği’ne nasıl başvurulacağı konusunda kamu spotu hazırlanmış ve bakanlığın sosyal medya hesapları başta olmak üzere yazılı ve görsel medyada paylaşılmaya başlanmıştır.

Vatandaşlarımız, bin 500 TL ücret desteği ile ilgili sorularını da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait sosyal medya hesaplarından bakanlığımıza iletebilirler.”