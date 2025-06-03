‘Davamız birdir’

Hamit ER

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), düzenledikleri “Sağduyu Mutabakatı” etkinliği ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ikinci dönem için ortak aday olarak belirlediklerini kamuoyuna duyurdu.

“Birlikte Tamız, Birdir Davamız” sloganıyla Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve saat 19.30 sıralarında başlayan etkinliğe; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu; YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Sağduyu Mutabakatı” etrafında birleşen üç partinin diğer bakanları, milletvekilleri, bürokratlar ve partililer katıldı.

Üstel etkinlik öncesi salonu ziyaret etti

Kardeşini kaybeden UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel ise etkinlik öncesinde Atatürk Spor Salonu’nu ziyaret ederek katılımcılara seslendikten sonra salondan ayrıldı.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından video gösterimi gerçekleştirildi. Daha sonra, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar ve YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, parti yetkili organlarının Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın adaylığını oy birliğiyle destekleme kararını kamuoyuna açıkladı.

Tatar: Bu anlayış, milletin yoludur

“Sağduyu Mutabakatı” etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ikinci dönem için kendisine duyulan güvene teşekkür etti. Birlik ve beraberlik mesajları veren Tatar, “Yolumuz egemenliğin yoludur, devletin yoludur, Anavatan Türkiye’nin yoludur” diyerek milli duruş vurgusu yaptı.

Konuşmasına, kısa süre önce kız kardeşini kaybeden Başbakan Ünal Üstel’e başsağlığı dileyerek başlayan Tatar, kendisini ortak aday olarak belirleyen Ünal Üstel’e, Fikri Ataoğlu’na ve Erhan Arıklı’ya teşekkür etti.

Tatar, üç partinin “Sağduyu Mutabakatı” çatısı altında birleşerek ortaya koyduğu iradeyi “milletin yolu” olarak nitelendirerek, “Bu anlayış, milletin yoludur, egemenliğin yoludur, devletin yoludur, Anavatan Türkiye'nin yoludur. Biz yıllar boyunca bu topraklarda çok acılar çektik, göçler yaşadık, kayıplar verdik ama hiçbir zaman pes etmedik. Anavatanımıza güvendik ve bu yolda cumhuriyetimizi kurduk” dedi.

Konuşmasının sonunda tüm katılımcılara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu onur hepimizin onurudur. KKTC, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık simgesidir ve bu devletten, bu halkın haklarından asla taviz verilmeyecektir.” dedi.

Hasipoğlu: Sağduyu kazanacak, millet kazanacak

Etkinlikte, Başbakan Ünal Üstel’i temsilen konuşan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ise sözlerine, Başbakan Üstel’in ablasının vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladı ve Başbakan Üstel’in acısına rağmen saygı gereği etkinliğin başlangıcında salona gelip katılımcıları selamladığını belirtti.

Konuşmasının devamında üç parti arasında kurulan mutabakatın milletin iradesini yansıttığını vurgulayan Hasipoğlu, “Bugün burada egemenlikten vazgeçmeyenler, Türkiye’nin garantörlüğünden taviz vermeyenler, KKTC’yi kuranlar ve yaşatanlar var” dedi.

Hasipoğlu, Başbakan Ünal Üstel liderliğindeki hükümetin eğitim, sağlık, tarım, ekonomi ve ulaştırma alanlarında tarihi reformlara imza attığını belirterek, “Bu istikrar sürecek, Cumhurbaşkanlığını da kazanacağız. Sağduyu kazanacak, millet kazanacak, Kıbrıs Türk halkı geleceğine sahip çıkacak” dedi.

Hasipoğlu konuşmasını, “Yolumuz bir, davamız bir, adayımız bir, geleceğimiz bir. Biz biriz, tek yüreğiz. Gazamız mübarek olsun” sözleriyle tamamladı.

Ataoğlu: Tatar’la birlikte bu yolda yürümeye hazırız

Bakan Fikri Ataoğlu ise ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, egemenliğine, geçmişine ve geleceğine sahip çıkmak için bir araya geldiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın görev süresi boyunca halkın haklı davasını yılmadan ve taviz vermeden savunduğuna dikkat çeken Ataoğlu, iki ayrı halk ve iki ayrı egemen devlet temelinde yürütülen vizyonun sadece siyasi bir tercih değil, çocuklara bırakılacak en kıymetli miras olduğunu ifade etti.

Konuşmasını, “Sayın Tatar’la birlikte bu yolda yürümeye hazırız. Omuz omuza, yürek yüreğe. Yaşasın KKTC, yaşasın halkımızın egemen iradesi” sözleriyle tamamlayan Ataoğlu, tüm destek veren partilere teşekkür etti.

Arıklı: Bu seçim beka meselesidir

Bakan Arıklı da Ekim ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını vurguladı.

Bu seçimi, Kıbrıs Türk halkı ve Türk milletinin kaderini ilgilendiren bir “beka meselesi” olarak nitelendiren Arıklı, “Bu seçimler anavatan Türkiye'yle bu yolu yürümek isteyenlerin ve karşısında Amerika, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin yolunda gidenlerin arasında yapılacak olan bir seçimdir” dedi.

Arıklı konuşmasını, “Devlet kurmak çocuk oyuncağı değildir. Sayın Tatar’ın liderliğinde yolumuza devam edeceğiz ve bu mücadeleyi mutlaka kazanacağız” sözleriyle tamamladı.

Konuşmaların ardından etkinlik, aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2025, 09:41