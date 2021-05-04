Bunun adı küstahlık

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in paskalya mesajında ileri sürdüğü iddialara yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis’in, söz konusu mesajında Kıbrıs Türk halkına “vatandaşlarım” diyerek seslenirken, çağdışı ve hakimiyetçi zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdiğini ve “vatandaşlarımız” diyerek halkımıza hakaret etme küstahlığını gösterdiğini söyledi.

Tatar, “Dünya ve Anastasiadis şunu bilmelidir ki Kıbrıs Türk halkı, Rum tarafının azınlığı ve vatandaşları değil, özgür ve egemen KKTC’nin vatandaşlarıdır” dedi.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle:



“Cenevre’de 27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleşen gayrı resmi 5+BM toplantısında sunduğumuz eşit egemen iki devletin işbirliğine dayalı çözüm önerimiz büyük yankı yaratırken, Rum tarafı yalana ve iftiraya dayalı kara bir propaganda yürüterek, dünya kamuoyunu aldatmaya çalışıyor. Bunun son örneğini de katliamdan sabıkalı Rum yönetiminin başkanı Anastasiadis’in yayımladığı paskalya mesajında gördük. Anastasiadis’in dini bir mesajda bile öfke ve kin kusması da değerlendirilmesi gereken bir diğer konudur.Anastasiadis, söz konusu mesajında Kıbrıs Türk halkına 'vatandaşlarım' diyerek seslenirken, çağdışı ve hakimiyetçi zihniyetini bir kez daha gözler önüne sermiş ve ‘vatandaşlarımız’ diyerek halkımıza hakaret etme küstahlığını göstermiştir. Dünya ve Anastasiadis şunu bilmelidir ki Kıbrıs Türk halkı, Rum tarafının azınlığı ve vatandaşları değil, özgür ve egemen KKTC’nin vatandaşlarıdır. Halkımıza hakaret eden Anastasiadis, Rum halkına, müttefiklerine ve içimizdeki uzantılarına ‘birlikte mücadele çağrısında bulunup’ KKTC ile Türkiye’yi hedef olarak gösterirken diyalog ve uzlaşından ne kadar uzak olduğunu da bir kez daha gözler önüne sermiştir…

AB’ye de yanıt verdi

Anastasiadis’in ‘Türk tarafına karşı göreve çağırdığı’ AB’ye ise yanıtım; Annan Planı referandumunda Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri yerine getirmesi ve Rum yanlısı tutumundan vazgeçmesidir. Çünkü, AB’nin bu tutumu Rum uzlaşmazlığını körüklerken, çözüm çabalarına da hizmet etmemektedir.

Müzakere masasına koyduğumuz önerimiz, Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olup, en gerçekçi çözüm şeklidir. Buna rağmen, ‘tek dişi kalmış canavarların’ her türlü yolu ve yöntemi kullanarak harekete geçtiklerini, birlik ve beraberliğimizi parçalamak için beşinci kol faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını görüyoruz. Bunlara karşı da hazırlıklıyız ve endişemiz yoktur. Çünkü, Anavatan Türkiye tüm gücüyle bizimle birliktedir ve bu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bu yoldan geriye dönüş de yoktur.”