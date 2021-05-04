Hedef belli

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, salgın kuralları çerçevesinde yapılan bilgilendirme toplantıları çerçevesinde, geçtiğimiz Cumartesi günü Çatalköy, Ozanköy, Beylerbeyi, Arapköy, Karaağaç, Beşparmak, Bahçeli ve Esentepe'de vatandaş ile bir araya geldi.

Üstel, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede hedefin, hızlı antijen testleriyle birlikte PCR test sayısını 15 bine kadar çıkarmak ve risk taşıyan sektörlerde PCR testlerini yaygınlaştırarak, salgının önünü almak olduğunu belirtti.

Sinovac aşılarının, ülke genelinde 19 merkezde, AstraZeneca aşılarının ise sadece Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılmaya devam ettiğine işaret ederek, 11 Mayıs’a kadar 50 yaş aşılamasını bitirerek, önceliği belediye çalışanları, sivil savunma ekipleri ve öğretmenler gibi risk gruplarına vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Nisan ayı ortasında ülkede başlatılan kapalı devre turizm uygulaması kapsamında, turistlere şu ana kadar otellerden çıkma izni verilmediğine işaret eden Üstel, “Otel dışına çıkma konusunda haziran ayı başında Sağlık Üst Kurulu’nun alacağı kararlara göre farklı açılımlara gidilebileceğini” belirtti.



Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Üstel, halk sağlığı alanında yapılan çalışmalar ve koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmeler hakkında halkı bilgilendirme toplantılarına hafta sonu da devam etti.

“Haziran başında farklı açılımlara gidilebilir”

Bakan Üstel, kapalı devre turizminin başlatıldığına ve ülkede ekonomik çarkların dönmeye başlaması için belirli açılımlar yapıldığına işaret ederek, “yerli üretimin tüketildiği merkezlerin başında otellerin geldiğini, turizm de yapılan bu açılımın üreticiye de yansıdığını” kaydetti.

Kapalı devre turizm uygulaması kapsamında, turistlere şu ana kadar otellerden çıkma izni verilmediğine işaret eden Bakan, “otel dışına çıkma konusunda haziran ayı başında Sağlık Üst Kurulunun alacağı kararlara göre farklı açılımlara gidilebileceğini” söyledi.

Pembe Köşk'ü ziyaret etti

Öte yandan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve ekibiyle birlikte Karşıyaka’da bulunan ve bağımlılıkla mücadele konusunda hizmet veren Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ni ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Üstel ziyarette, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ile hastaneyi gezerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hastanede tedavi ve rehabilite edilen hastalarla da bir araya gelen Bakan Ünal Üstel, hastalarla yakından ilgilenme ve sohbet etme fırsatı buldu.