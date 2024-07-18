Bir kişi tutuklandı

Güney Lefkoşa’da bir evde yapılan aramada, üç kilodan fazla Hint keneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin pazartesi bir eve baskın düzenlediğini, yapılan aramada ise 3 kilo 100 gram ağırlığında Hint keneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirildiğini yazdı.

Habere göre 24 yaşındaki bir şahıs tutuklandı.

Gazete bir diğer haberinde ise, Baf Havaalanı'nda yapılan aramalarda İngiliz uyruklu dört kişinin valizlerinde 280 karton gümrüğü ödenmemiş sigara tespit edildiğini yazdı.

Habere göre yaşları 59, 54, 53 ve 52 olan dört İngiliz vatandaşı, Baf Havaalanından İngiltere’ye dönmek istedikleri sırada valizlerinde 280 karton kaçak sigarayla yakalandı.

Her birinin valizlerinde 70’er karton sigara tespit edildiğini yazan gazete, İngilizlerin tutuklandıklarını aktardı.

Bu arada Alithia gazetesi de Güney Lefkoşa’da “Parissino” semtinde bulunan bir evin garajında dün sabah saatlerinde bomba patladığını yazdı.

Gazete, bombanın patlaması sonucu üç aracın zarar gördüğünü, ev sahibi 42 yaşındaki şahsın daha önce de bombalı bir saldırıya maruz kaldığını belirtirken Rum polisinin incelemelerini sürdürdüğünü aktardı.