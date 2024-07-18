Bunun suçu kimde

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde çalıştığı makinist garajından patronun çekmecesinden iki farklı tarihte toplam 7 bin TL ve 400 dolar çalan Pakistanlı Muhammad Zeeshan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının çalışma izninin bittiği ancak yenilenmediği, bu nedenle işveren hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Olguları aktaran polis, Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir makinist garajında çalışan Muhammad Zeeshan’ın 29 Nisan 2024 tarihinde işyeri kapandıktan sonra gizlice içeriye girdiğini, kilitli durumdaki ofis odasının da penceresini hasar vermeden açtığını belirtti. Polis, ofise giren zanlının 3 gözlü komodin masasının kilitli durumdaki birinci üst çekmecesini tornavidayla açarak, 200 dolar ve 5 bin TL çaldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 12 Temmuz 2024 tarihinde de aynı yolla ofise girip, tornavidayla çekmeceyi açtığını, 200 dolar ve 2 bin TL çaldığını açıkladı.

Polis, olayın bilgilerine 13 Temmuz 2024 tarihinde geldiğini ve başlatılan soruşturma kapsamında zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan muhaceret kontrolünde 25 Mayıs 2024 tarihinde çalışma izni süresinin bittiğini, yeni bir izin çıkarmak için 90 gün süresinin olduğunu, bu nedenle yasal statüsünün devam ettiğini belirtti.

Polis, işverenin zanlının çalışma iznini yenilemeyip, çalıştırmaya devam ettiğini, bu nedenle hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Zanlıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.