Suç ortağı aranıyor

Sahte sigorta poliçesiyle Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışırken yakalanan Rum uyruklu Christiana Alexandrou hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıya sahte evrak temin eden şahıs veya şahısların kim olduğuna dair araştırma yapıldığı belirtildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Güney Kıbrıs’ta sakin Christiana Alexandrou’nun 6 Mayıs 2023 tarihinde saat 19.30 sıralarında Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken, sahte evrak tedavüle sürme suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının kullanımında bulundurduğu MZT 837 plakalı araca ait sahte olarak düzenlediği ve bir yıllık geçerliliği olan sigorta poliçesini KKTC’ye geçmek için görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü anlattı.

Polis, zanlının gözaltına alındığını ve mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluktuk emri alındığını anımsattı.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıya sahte evrak temin eden şahıs veya şahısların kim olduğuna dair araştırma yapıldığını kaydeden polis memuru, Christiana Alexandrou’nun 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.