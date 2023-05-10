Üvey evlat mıyız?

Hayat pahalılığı, ekonomik sıkıntılar, işsizlik herkesin ortak sorunu olurken, sosyal ve çalışma hayatında yeterli derecede yer alamayan engelli bireyler büyük bir mücadele veriyor. Kuzeyde iş bekleyen engelli sayısının 660 olduğu açıklanırken, 2006 yılından beri kamuda tek bir engellinin dahi istihdam edilmediği ifade edildi.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, yaşanan sorunlara değindi. Yücetürk, yıllardır verdikleri mücadeleye rağmen ne engelli istihdamı, ne de nakdi yardım konusunda istedikleri noktaya ulaşabildiklerini ifade etti. İnsanca yaşam noktasında Avrupa standartlarının çok altında olduklarını belirten Yücetürk, ulaşım, dolaşım ve erişimde KKTC’nin sınıfta kaldığı vurgusunu yaptı.

660 engellinin iş ve aş beklediğini, 2006 yılından beri kamuda tek bir engellinin istihdam edilmemesinin KKTC’li yöneticilerinin “acizliği” ve “ayıbı” olduğunu belirten Yücetürk, “Sosyal devlet anlayışından uzak bir şekilde engellilere reva görülen nakdi yardımlar günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmelidir” dedi.

Engelsiz Yaşam Evi hala hizmete açılmadı

KKTC’de yaşayan engellilerin bugüne kadar üvey evlat muamelesi gördüğünü, bir engellinin sağlık kurumuna girip rapor almasının bile büyük bir işkence olduğunu dile getiren Yücetürk, 2014 yılında temeli atılan ve 8 yılda tamamlanan Engelsiz Yaşam Evi’nin hala hizmete açılamamasını ve yatak kapasitesinin düşürülmesini de eleştirdi.