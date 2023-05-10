Ciddi ihlaller var

Lefkoşa’da bir kreşte süt içirildikten sonra fenalaşan 5 buçuk aylık bebeğin hayati tehlikesi sürerken, ihmaller zinciri ortaya çıktı. Kreşin sahibi Anıl Gilanlıoğlu’nun tescil belgesi olmadığı halde kreşe öğrenci aldığı ve faaliyette bulunduğu belirlendi.

Bebeğe süt içiren Nijeryalı Brenda Ngange Emade’nin bakıcılık yapmaya haiz olmadığı ancak Gilanlıoğlu’nun onu kreşte kaçak çalıştırdığı açıklandı. Bebeğin yazıldığı sınıfta öğretmen olan Eylem Gülmen’in ise olay anında başka bir yerde olduğu ortaya çıktı.

Bebeğe süt içiren Emade’nin tutukluk hali sürerken, olayla ilgili gözaltına alınan kreşin sahibi Anıl Gilanlıoğlu ile öğretmen Eylem Gülmen dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 26 Nisan 2023 tarihinde Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren bir kreşte 5 buçuk aylık bebeğin rahatsızlandığını söyledi.

Polis, bebeğin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırıldığını belirtti. Polis, hastaneden alınan bilgi üzerine bebeğin rahatsızlanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis memuru, yapılan araştırma sonucu bebeğe Brenda Ngange Emade tarafından süt içirildiğini, gazı çıkarıldıktan sonra solunumunun durduğunu, hastanede hayata döndürüldüğünü belirlediklerini açıkladı.

Polis, bebeğin 26 Nisan 2023 tarihinden beri Lefkoşa Acil durum Hastanesi Çocuk Servisinde Yoğun Bakım Ünitesinde müşahede altında olduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Zincirleme ihlaller var

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu Anıl Gilanlıoğlu’nun Sosyal Hizmetler Dairesi’nden tescil belgesi alamadığı için, kreşe öğrenci kaydı almaması ve faaliyette bulunmaması gerektiğini söyledi.

Polis, ancak zanlının buna rağmen öğrenci kaydı yaparak, faaliyette bulunduğunu, ayrıca kreşte ülkede kaçak kalan Brenda Ngange Emade isimli şahsı bakıcılık yapabilecek niteliklere haiz olmamasına rağmen izinsiz çalıştırdığını açıkladı.

Polis, zanlı Eylem Gülmen’in ise bebeğin sınıfında öğretmen olmasına rağmen fenalaştığı anda sınıfta bulunmayarak, insan hayatına zarar ve ihmalde bulunarak, “Çocuk Yasası’na Aykırı Harekette” bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlıların etki edebilecekleri soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20 biner TL nakit teminat yatırması ve her biri için 2’şer kefilin 250 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargı kararı verdi.

