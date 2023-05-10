Dehşet saçtı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da dün gece meydana gelen trafik kazası görenleri hayrete düşürdü. Dikkatsiz ve süratli seyreden 20 yaşındaki Mert Yılmaz Denizhan’ın yönetimindeki araç, karşı şeride geçerek, içerisinde 4 yaşındaki çocuğun bulunduğu jeep araca çarpıp tekrar kendi şeridine geçti ve birkaç takla attıktan sonra orta refüjde durdu.

Kazaya neden olan aracın parçaları anayolun her iki şeridine dağıldı.

Kaza sonucu Mert Yılmaz Denizhan ile yanında yolcu olarak bulunan iki kişi yaralanırken, olay anını anlatan jeep aracın sürücüsü Eray Demirpençe, “Oğlumla Lefkoşa’ya doğru seyrediyordum. Aniden araç benim şeridime geçti ve aracıma çarptıktan sonra uçarak yine karşı yola savruldu” dedi.

Karşı şeride uçtu, jeepe çarptı

Polisten yapılan açıklamaya göre; Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen kaza saat 22.10 sıralarında gerçekleşti.

Mert Yılmaz Denizhan, yönetimindeki DN 800 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Alpet Trafik Işıklarını geçtikten sonra dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerinden karşı şeride geçti.

Sürücü, bu esnada karşı istikametten batı istikametine doğru seyretmekte olan Eray Demirpençe yönetimindeki US 250 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan DN 800 plakalı araç orta refüj üzerinde tavanı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan DN 800 plakalı araç sürücüsü Mert Yılmaz Denizhan ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Aksoy (E-23) ve Melek Sude Demirbilek (K-20) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların gözetim altına alındığı belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çocuk korktu

Yolunda giderken karşı şeride geçen aracın çarpmasıyla korku dolu anlar yaşayan Eray Demirpençe, her şeyin birkaç saniyede olup bittiğini söyledi. Demirpençe şunları anlattı:

“Yanımda 4 yaşımdaki oğlumla Lefkoşa’ya doğru seyrediyordum. Aniden karşı şeritten bir araç uçarak, bizim aracımıza çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle yeniden karşı şeride uçtu ve takla attıktan sonra devrildi. Birkaç saniye içerisinde yaşananlar karşısında şaşkınım. Eğer kullandığım araç jeep olmasaydı belki biz de çok kötü etkilenecektik. Çocuğum çok korktu, neyse ki ucuz atlattık. Umarım kazada yaralananlar acilen şifa bulur.”

Bu arada kazanın meydana geldiği yolda hiçbir aydınlatma lambasının yanmadığı dikkat çekti.