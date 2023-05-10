28 ayın rekoru 

Özlem ÇİMENDAL

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) arasındaki hükümet ortaklığı 28 aydan beri devam ediyor. Bu süre zarfında DP genel başkanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel başkanı Erhan Arıklı’nın bakanlık görevleri devam ediyor. Ancak UBP kanadında 3 kez Başbakan ve bakan değişimi yapıldı.

Üçlü koalisyon hükümetinin ilk Başbakanı olan Ersan Saner’in görevi yaklaşık 10 ay sürdü. Daha sonra Faiz Sucuoğlu’nun başkanlığında tam 3 kez hükümet kuruldu. Sucuoğlu’nun toplam görev süresi yaklaşık 6 ay oldu. Sucuoğlu’ndan sonra görev üstlenen Ünal Üstel ise bir yıl süreyle Başbakanlık yapıyor. Üstel bu durumda son 28 ayın en uzun süreli Başbakanı olarak görevini sürdürüyor. Dursun Oğuz ile Nazım Çavuşoğlu’nun tüm hükümetlerde görev alması dikkat çekiyor.

Ersan Saner Başbakanlığında UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti

UBP Genel Başkan Vekili, Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner’in Başbakanlığında 9 Aralık 2020’de UBP-DP-YDP 3’lü koalisyon hükümet kuruldu. UBP-DP ve YDP koalisyon hükümetinin Başbakanı olan Ersan Saner, yeni göreviyle KKTC’nin 14’üncü Başbakanı sıfatını kazanırken, hükümet ise KKTC’nin 42’nci hükümeti oldu.

KKTC’nin 42’nci hükümetinin kabinesi şu isimlerden oluştu:

Başbakan: Ersan Saner (UBP)

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı: Erhan Arıklı (YDP)

Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu (UBP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Koral Çağman (DP)

Sağlık Bakanı: Ali Pilli (UBP)

Maliye Bakanı: Dursun Oğuz (UBP)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı: Olgun Amcaoğlu (UBP)

İçişleri Bakanı: Kutlu Evren (UBP)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Ünal Üstel (UBP)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Nazım Çavuşoğlu (UBP)

Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu (UBP)

Hükümet 10 ayda dağıldı

Başbakan Saner, 13 Ekim 2021’de Üçlü koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar‘a sundu. Ersan Saner hükümetinin ekim ayında istifasını sunmasının ardından ülkede erken seçime gidildi. KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimleri UBP yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy aldı.

Saner hükümetinde 3 ay sonra kabine değişikliği yapıldı

Saner, hükümet kurulduktan yaklaşık 3 ay sonra, 20 Şubat’ta kabinesinde değişiklik yaptı. Buna göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı, yerine Ünal Üstel atandı. Üstel’den boşalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ise UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay getirildi.

Çağman bakanlıktan istifa etti ama yeniden atandı

DP Girne Milletvekili Koral Çağman, 25 Haziran’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa etti ancak 15 Temmuz’da yeniden bu göreve atandı. Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle sandalye sayısı 49’a düşen Cumhuriyet Meclisi’nde UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, DP’nin ve TDP’nin 3’er, YDP’nin bir milletvekili bulunuyordu.



Sucuoğlu hükümeti

Ersan Saner’in Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile kurdukları koalisyon hükümetinin istifasını sunması sonrasında, hükümet kurma görevi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na verildi. UBP, DP ve YDP’den oluşan 3’lü koalisyon hükümeti bu kez UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında 21 Şubat’ta yeniden kuruldu.

Sucuoğlu Başkanlığındaki hükümetinin kabinesi şu isimlerden oluştu:

Başbakan Faiz Sucuoğlu (UBP)

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı (YDP)

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren (UBP)

Maliye Bakanı: Olgun Amcaoğlu (UBP)

İçişleri Bakanı Ünal Üstel (UBP)

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (UBP)

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz (UBP)

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli (UBP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy (UBP)

15 gün sonra kabinede değişiklik yapıldı

Hükümet kurulduğunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini alan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun 9 Mart 2022 tarihinde istifa etmesiyle kabinede ilk değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın onayıyla Hasipoğlu’ndan boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy; Dışişleri Bakanlığı’na ise Tahsin Ertuğruloğlu getirildi.

KKTC’de 4 ayda 3 hükümet kuruldu

Sucuoğlu Başbakanlığında UBP-DP-YDP hükümetin kurulmasının üzerinden 2 ay geçtikten sonra ise 20 Nisan 2022’de Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Maliye Bakanı Sunat Atun arasındaki kriz sonucunda koalisyon hükümeti istifa etti. Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınması yazısına karşılık bulamayan Sucuoğlu, Cumhurbaşkanlığı’na ikinci bir yazı göndererek hükümetin ‘şartlı istifasını’ sundu. Ardından yeniden hükümeti kurma görevini alan Faiz Sucuoğlu yeniden UBP-DP-YDP hükümetini kurdu. Ancak bu hükümet güvenoyu alamadan DP ve YDP’nin güvenoyu vermeyeceğini açıklamasıyla yeniden dağıldı. Bunun üzerine yeniden hükümetsiz kalan KKTC’de hükümeti kurma görevi, bu kez Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından UBP Milletvekili Ünal Üstel’e verildi.



Ünal Üstel Başbakanlığında UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti

Faiz Sucuoğlu’nun ikinci kez hükümet kurma çalışmalarında başarılı olamaması ve görevi iade etmesinin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP’li vekil Ünal Üstel 12 Mayıs 2022’de UBP-DP-YDP ortaklığında yeni bir hükümet kurdu.

Ünal Üstel Başbakanlığındaki hükümette yer alan isimler

Başbakan Ünal Üstel (UBP)

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı (YDP)

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (UBP)

Maliye Bakanı Sunat Atun (UBP)

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler (UBP)

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP)

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz (UBP)

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy (UBP)

Bakan Atun istifa etti

Üstel döneminde Maliye Bakanı Sunat Atun istifa ederken, yerine Ali Şan atandı. Üstel Başbakanlığında kurulan UB-DP ve YDP hükümeti 12 aydır görevine devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2023, 15:42