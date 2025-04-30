‘Düzeni bozanlara müsamaha yok’

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde komşusunun 14 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunan

40 yaşındaki Pakistan uyruklu Neesar Uddin 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkındaki kararını açıklayan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti; giderek artan cinsel saldırı suçuna verilecek en üst cezanın 6 yıl olduğunu belirterek, yasamaya görev düştüğünü ifade etti.

Heyet kararında “Bizim adamızda bir çocuk, korkusuzca ve herhangi bir tehlike altında hissetmeden sokaklarda yürüyebilmelidir. Bu düzeni bozanlara müsamaha göstermemiz mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Kararı okuyan yargıç; sanığın 14 Aralık 2024 tarihinde, Lefkoşa'da bir apartmanın önündeki toprak alanda komşusu olan 14 yaşındaki kızın her iki yanağını birkaç kez öpüp, göğüslerini sıktığını söyledi.

Olgulara değinen yargıç; olay günü kız çocuğunun annesi tarafından markete gönderildiğini ve bu esnada onu gören sanığın, önce fiziksel görünüşüyle ilgili “bu aralar kendine neden bakmıyorsun, eskiden daha güzeldin, arkadaşlarından daha güzelsin biraz dikkat et kendine" dediğini, 14 yaşındaki kızın korkarak sanığa annesinin beklediğini söylediğini aktardı.

Yargıç; marketten çıktıktan sonra sanığın yine küçük kızın yanına giderek onunla konuşmaya çalıştığını ve ona para verebileceğini söylediğini belirtti.

Korkusuzca ve ısrarlı

Yargıç; küçük kızın korkarak “arkadaşımın yanına gideceğim” deyip, oradan ayrılmaya çalıştığını ve sanığın tekrardan yanına yaklaşarak, yanağını birkaç kez öpüp, sağ eli ile göğsünü ellediğini kaydetti.

Sanığın kamuya açık bir alanda, korkusuzca ve ısrarlı bir şekilde küçük kıza yaklaşmaya çalıştığını ifade eden yargıç; “Bu asla kabul edilebilir değildir. Bizim adamızda bir çocuk, korkusuzca ve herhangi bir tehlike altında hissetmeden sokaklarda yürüyebilmelidir. Bu düzeni bozanlara müsamaha göstermemiz mümkün değildir” dedi.

Sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini kaydeden yargıç; çocuğun cinsel istismar suçunun ceza yasasında 6 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü ifade etti.

Yargıç; cinsel suçların birçok Yüksek Mahkeme kararlarında da belirtildiği üzere toplumun huzurunu kaçıran, tedirginlik yaratan oldukça ciddi ve vahim suçlar arasında olduğunu belirtti.

Yargıç; bu tür suçların giderek yaygınlaştığını belirterek, şunları ifade etti:

“Bu durum toplum genelinde büyük bir huzursuzluğa sebebiyet vermekte ve aileler çocuklarını yetiştirirken oldukça tedirgin olmaktadırlar. Hal böyle iken, bu denli ciddi, yaygın ve ağır sonuçları olan bir suçta azami ceza haddinin 6 yıl olması cezalandırmada beklenilen caydırıcılığı önemli oranda kısıtlamaktadır. Daha önceki kararlarımızda da belirttiğimiz üzere Yasamanın bu ceza haddini yeniden gözden geçirmesi gerektiği kanaatinde olduğumuzu yineleriz.”

Yargıç; ayrıca sanığın 1 Ağustos 2024 tarihinde tutuklandığı 14 Aralık 2024 tarihine kadar ülkede kaçak yaşam sürdüğünü de belirtti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen yargıç; oybirliği ile 4 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

