‘Birlikte değiştireceğiz’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Koral Bozkurt, seçim kampanyasının resmî propaganda dönemine gençlerle bir araya gelerek başladı. Bozkurt, gençlere yönelik projeleri arasında 504 konutluk sosyal konut projesinin öncelikli olduğunu açıkladı. Seçim merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirilen buluşmada konuşan Bozkurt, Gazimağusa’nın geçmişte sosyal yaşamı, ekonomik canlılığı ve sunduğu fırsatlarla ülkenin önde gelen kentlerinden biri olduğunu ancak yıllar içerisinde bu avantajlarını kaybettiğini söyledi.

Belediye başkanlığına seçilmesi hâlinde Gazimağusa’yı yeniden KKTC’nin en yaşanabilir kentlerinden biri hâline getirmek için çalışacağını belirten Bozkurt, projelerinin ve ekibinin hazır olduğunu vurguladı.

Gençlerin desteğiyle seçimi kazanacaklarına inandığını ifade eden Bozkurt, gençlerin kentin geleceğinde söz sahibi olacağını belirterek, “Artık gençlerin Mağusa’yı devralma zamanı geldi. Bu şehrin geleceğinde sizin sözünüz olacak. Mağusa’yı gençlerle birlikte, gençler için değiştireceğiz” dedi.

Bozkurt’un açıklamaları, etkinliğe katılan gençler tarafından alkışlarla karşılandı.

Gazimağusa Belediyesi’ne ziyaret

Bu arada Bozkurt, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, değerli iş insanı ve mimar Koral Bozkurt ile belediyede bir araya geldiklerini belirtti.

Uluçay, paylaşımında Koral Bozkurt ve beraberindeki ekibe nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026, 10:18