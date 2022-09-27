Bitmeyen çile

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aylardır süren kazı çalışmaları, açılan çukurların uzun süre kapatılmaması vatandaşı çileden çıkardı. Diyalog muhabirine ulaşan vatandaşlar, birçok bölgede yolların kapatılması nedeniyle evlerinden işyerine gitmek için neredeyse şehir turu yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Çalışma yapılan bölgelerde yolların eski haline getirilmediğini savunan vatandaşlar, “Her araç geçtiğinde toz duman içinde kalıyoruz. Araçların lastikleri düzeltilmeyen yollar nedeniyle yıpranıyor. Bu kadar uzun sürede çalışmaların tamamlanmaması vurdumduymazlık mı yoksa beceriksizlik mi merak ediyoruz?” şeklinde konuştu. Çukurlara düşerek yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, “lastiklerimiz her gün yıpranıyor, bazı kişilerin araçlarının lastikleri bu yollarda yırtılıyor” dedi. Bazı sürücüler ise köstebek yuvasına dönen yollar nedeniyle araçların arızalanmaya başladığını, özellikle araçlarının ön düzenlerinde büyük problemler yaşandığını belirterek, yolların bir an önce asfaltlanmasını istedi.