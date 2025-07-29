Rum yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Limasol’un dağlık kesiminde meydana gelen, iki kişinin ölümüne, toplamda 125 km² alandaki her şeyin kül olmasına sebep olan büyük yangından sonra halka seslenerek özür diledi.

Hristodulidis’in, TV kanallarında yayımlanan ve “Gerektiği gibi karşılık vermedik. Devlet adına özür dilerim.” dediği halka seslenişini, Hristodulidis’in kabinesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğraf eşliğinde aktaran Rum basını özrünün yeterli bulunmadığına dikkat çekti.

Politis haberi “İstifa Yok, Sorumluluk Yok… Tazminatlar İki Vatandaşımızın Ölümüyle İlgili Sorumluluğu Ortadan Kaldırmıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde Hristodulidis’in halka seslenişinde sorumluluk üstlenmekten ve yetkili bakanları görevden almaktan hiç söz etmediğine ve kamuoyunun tepkisini ve öfkesini çektiğine vurgu yaptı.

Hristodulidis’in araçları içerisinde yanarak can veren iki yaşlı Rum’un trajik ölümünden üzüntü belirttiğini ve devlet adına özür dilediğini yazan gazete “Ama bu kadar. Siyasi sorumluluk üstlenmek yok, istifa yok, görevden alma yok. İyi yönetilen bir devlette ölümler olması ama sorumlu olmaması mantıklı değil.” ifadesini kullandı. Hristodulidis’in yangın mağdurlarına yönelik, çoğu ekonomik içerikli 12 maddelik önlem açıkladığını ancak bunun “bariz bir kamuoyunu sakinleştirme çabası” olduğu görüşüne yer verdi.



