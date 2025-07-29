‘Toplum rahatsız’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş hakkında yazılan ve kamuo-yunda infial yaratan kitabın yazarıyla ilgili hukuki sürecin başlatılması için gerekli adımların en kısa sü-rede atılmasını istedi. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Tatar, Başsavcı Sarper Altıncık ve Polis Genel Müdür Vekili Ali Adalıer’i kabul etti.

Tatar; Denktaş hakkında kaleme alınan yayının yalnızca bireysel bir saldırı olmadığını, milli değerleri ve toplumun maneviyatını hedef aldığını vurguladı.

Tatar; Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş hakkında yapılan yayımın tüm toplumu rahatsız etti-ğini, toplumda infial yarattığını ifade ederek, söz konusu yazarın daha önce de ağır hakaretler içeren yazıları bulunduğunu dile getirdi.

Tatar; “Bu şahsın yargıya intikal ettirilmesi herkesin beklentisi olmuştur. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın şahsında milli değerlerimiz, maneviyatımız, TMT gibi kutsal bir kuruluşumuz hedef alınmıştır.” dedi.

İfade özgürlüğü, çokseslilik adı altında özellikle sosyal medya platformunda ağır hakaretlerin yapıldığı-nı; bu hususta da yasaların gözden geçirilmesi için hazırlıkların olduğunu belirten Tatar, söz konusu kitabın yazarının yargı önüne çıkarılması için gerekli uygulamaların en erken zamanda yapılmasını talep etti.

Altıncık: Türkiye ile temasa geçilecek

Başsavcı Sarper Altıncık da, bahse konu kitabın yazarının geçmişte yayımlanan pek çok kitabı olduğu-nu; bu konuda Polis Teşkilatının soruşturması ve Polis Genel Müdürlüğünün çalışmaları bulunduğunu kaydetti.

Altıncık, gerekli mevzuatın derlenmesinin ardından yazarın yargılanması amacıyla çift uyruklu olduğu için Türkiye Cumhuriyeti yetkili organları ile irtibata geçileceğini ifade etti.

