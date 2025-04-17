Uzmanlar sunum yaptı

Yüksek Mahkeme yargıçları, Kaza Mahkemesi başkanları ve yargıçlarına kişisel verilerin korunması hakkıyla ilgili eğitim verildi.

Eğitim semineri Yüksek Mahkeme'nin organizasyonuyla yapıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre; DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy tarafından programı hazırlanan eğitim seminerinde, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu ve Öğretim Görevlisi Dr. Eda Gülsüm Karasaç Ramazan eğitim verdiler.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ’ın açılış konuşmasıyla başlayan seminerde, KKTC Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kaan Kutlay kurul çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Çelik Ulusoy, sunumunda, yargı süreçlerinde işlenen kişisel veri türleri bağlamında kişisel veri ve hassas veri tanımları, kişisel veri işlemenin tanımlanması ve işlemeye ilişkin temel ilkeler, veri işlemenin hukuki dayanakları, kişisel veri sahiplerinin diğer hakları, kontrolörlerin ve veri işleyenlerin yükümlülükleri üzerinde durdu.

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu ise kişisel verilerin korunması hakkının özel hukuk bağlamında nasıl ele alınması gerektiği ve hukuki ihlaller karşısında uygulanabilecek yasal yollar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Öğretim Görevlisi Dr. Eda Gülsüm Karasaç Ramazan da mahkeme kararlarında veri anonimleştirme teknikleri ve kamuya açık belgelerin düzenlenmesi konusunda sunum yaptı.

Seminere katılan yargıçlar, uygulamada karşılaşılan sorunları ve bunların hukuki çözümlerini tartışma imkanı buldular.

Açıklamada, “Kuzey Kıbrıs’ta kamu denetim yetkisi sağlanan yargı kararlarında kişisel verilerin açıklanması, duruşmaların aleniliği ile özel hayatın gizliliğinin korunması arasında bir denge oluşturulması üzerinde çalışılması konusunda fikir birliğine varıldığı” ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, seminerin, “kişisel verilerin korunmasının yargı süreçlerine entegrasyonu açısından önem taşıdığı” kaydedildi.

