Böyle de olmaz ki

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta bazı sebze ve meyve fiyatları vatandaşın bütçesini zorlarken, bamyanın kilosu 160 TL’den alıcı bekliyor. Türkiye’nin Mersin ilinde 27, Güney Kıbrıs’ta 57 TL’den satılan bamyanın Kuzeyde neden fahiş fiyata satıldığı merak edilirken, Lefkoşa’nın tarihi bölgesi Bandabulya esnafı, meyve-sebze fiyatlarının yüksek oluşundan dolayı vatandaşın istediği alışverişi yapamadığını söyledi. Vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından meyve-sebze tüketemediklerini söyledi.

Ne dediler…?

Osman Çelik

“1989 yılından beri Lefkoşa Bandabulya’da meyve ve sebze satışı yapıyorum. İşlerimiz gün geçtikçe azalıyor. Toptancıların ve otobüslerin bu bölgeden çıkması, yolların tek yol olması ve park sorunu yaşanması ayrıca her yerde adım başı market açılması işlerimizi kötü etkiledi. En fazla satılan meyveler arasında kiraz, kayısı ve elma bulunuyor. Kiraz 100 TL ve üzeri kayısı da 65 TL kilosu satılıyor. Olumsuz hava şartları da ürünlerin az olmasına neden oldu ve bu nedenle pahalı satılıyor. Ürün ithali için izin vermiyorlar. Domates 35-40 TL’ye çıkıyor ve hala ithal için izin verilmiyor ve vatandaş da yüksek fiyatlardan ürün satın almak zorunda kalıyor.”

Aleyna Katipoğlu

“Fiyatların yüksek olmasından meyve-sebze tüketemiyoruz. Erik, kayısı ve kiraz özellikle fiyat konusunda başını alıp gitti. Kayısının kilosu 65 TL oldu. Mesela iki yıldır kirazı tadamadım. Diyalog TV’de Reşat Akar’ın programını hiç kaçırmıyorum ve önceki gün kiraz konusuna değindi. Kesinlikle çok doğru ve yerinde tespitleri vardır. İstanbul’da 15-20 lira satılan kiraz burada 100 TL ve üzeri fiyatlara satılıyor.”

Baki Direkçi

“Satışlarımız eskisi gibi değildir. Eskiden bütün halk buradan Bandabulya’dan alışveriş yapardı ancak, şimdi buralara artık eskisi gibi kimse gelmiyor. Meyve ve sebze fiyatları çok yüksektir. Mesela patlıcan 15-20 TL’den satılırken, kış aylarında 60-70 TL’ye satılıyor. Bamya yeni çıkmaya başladı ve şu anda 150 civarlarında satılıyor. Çok değil bir hafta sonra bamya fiyatı 50-60 civarına inecektir. Kiraz ise ömrü az olan bir üründür. Şu anda piyasada şoklanmış kiraz vardır ve maliyeti yüksektir.”

Yavuz Umar

“Kaliteli ürün olursa satışı iyi olur. Ürünlerin güzelliğine göre satışlarımız da değişiyor. İnsanlar mecbur olduğu için zorlansa da meyve ve sebze alıyorlar. Bugün börülce kilosu 50 liradan, salatalık ve domates 20 liradan ve patlıcan 15 liradan satılıyor. Girdi maliyetlerinin yükselmesi, mazot ve elektrik fiyatlarının artması nedeniyle ürünler pahalı olarak satılıyor.”

Bandabulya’da dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Domates 30 TL

Salatalık 25 TL

Çarli Biber 35 TL

Acı Biber 120 TL

Kapya Biber 60 TL

Patlıcan 35 TL

Bamya 160 TL

Börülce 75 TL

Portakal 25 TL

Çeri Domates 50 TL

Armut 40 TL

Erik 50 TL

Limon 40TL

Kiraz 100 TL