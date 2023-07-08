Rüya değil gerçek

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, döviz hesabına yanlışlıkla para yatan Nijerya uyruklu Precious Pelumi Adelaja, 5 bin Euro’yu iade etmek yerine hızla çekerek harcamayı tercih etti. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada 18 Nisan 2023 tarihinde, Adelaja’nın hesabına banka görevlisi tarafından yanlışlıkla 5 bin 460 Euro yatırıldığı belirtildi. Durumu fark eden zanlının parayı çektiği, önce okul parasını sonra da ev kirasını ödediği belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, 18 Nisan 2023 tarihinde, Gazimağusa’da, Salamis yolu üzerinde bulunan İş Bankası şubesinde, zanlının hesabına yanlışlıkla 5 bin 450 Euro yatırıldığını söyledi. Polis, zanlının gişeye giderek parayı çektiğini söyledi. Zanlının, parayla okul parası ve ev kirasını ödediğini, geriye kalanını ise harcadığını belirtti. Polis, durumun önceki gün banka görevlileri tarafından fark edildiğini ve kendilerine bildirildiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, ülkede yasal statüsü olmayan zanlının Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme zanlının 20 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.