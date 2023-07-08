İddiaları reddetti

Suna ERDEN

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli muhaceret memuru Bayram Ergün, bir firmanın ön izin işlemlerini hızlandırması için iş arkadaşına rüşvet verdiği iddia edildi. Muhaceret Şubesi’nde yaşandığı iddia edilen olayda; zanlının polis memuru O.B.’nin cebine 300 euro koyarak, 22 kişinin ön izin işlemlerini yapmasını istediği belirtildi. Zanlının, O.B.’ye “Bu işi hallet, bu adamlar bizim yanımızda, korkma, devamı gelecek” dediği öne sürüldü.

Kurban Bayramı’nda tutuklanan ve soruşturma amaçlı 28 Haziran 2023 tarihinden beri polis hücresinde tutulan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının “rüşvet vermeye teşebbüs ve kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması suçlaması ile mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Rüşvet parası emare alındı

Müfettiş Muavini Umut Demir, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Muhaceret Dairesi’nde görevli Bayram Ergün’ün 23 Haziran 2023 tarihinde aynı şubede 21-28 Haziran tarihleri arasında geçici olarak görevlendirilen polis memuru O.B.’nin bir firmaya ait 22 adet ön iznini onaylaması için rüşvet vermeye kalkıştığını söyledi. Demir, zanlının O.B.’nin cebine 300 euro parayı koyup, “Bu işleri hallet, adam bizim adamdır. Al bu parayı devamı gelecek. Korkma bu adam yanımızdadır” dediğini aktardı. O.B.’nin, “Nedir bu yaptığım” diyerek, tepki gösterdiğini kaydeden polis, 28 Haziran 2023 tarihinde adli şubeye olayı anlatıp, şikayetçi olduğunu açıkladı. Demir, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının 28 Haziran’da gözaltına alındığını ve 300 eurounun emare alındığını söyledi.

5 adet cep telefonuna el konuldu

Polis, paranın üzerinde parmak izi ve DNA araştırması yapılacağını belirtti. Zanlıya ait 5 adet cep telefonunun emare alındığını kaydeden polis, ayrıca zanlının aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini de söyledi.

Demir, zanlı hakkında polis nezdinde de disiplin soruşturması başlatıldığını, bu nedenle açığa alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın sürdüğünü ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.