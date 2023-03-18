Erenköy’de balık avlarken bulmuş

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu ihbarını alan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek paketlenmiş halde bir kilo 800 gram ağırlığında hintkeneviri ele geçirdi. Operasyonda tutuklanan Mehmet Yardımcı, uyuşturucu maddeleri Yenierenköy bölgesinde balık avladığı esnada deniz kıyısında bulduğunu ve tasarrufuna aldığını itiraf etti. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, 13 Mart 2023 tarihinde, zanlının tasarrufunda yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu ve aracında muhafaza ettiğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, alınan bilgi üzerine operasyon düzenlediklerini anlattı.

Aracın Maraş bölgesinde tespit edildiğini kaydeden polis, zanlının araca bindiği esnada alıkonulduğunu belirtti.

Polis, araçta yapılan aramada, ön yolcu koltuğu altındaki paspas üzerinde, 13 ayrı poşette, paketlenmiş halde toplam 1bir kilo 800 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Zanlının uyuşturucu maddeleri, Ocak ayı içerisinde, Yenierenköy bölgesinde balık avladığı esnada bulduğunu tespit ettiklerini anlatan polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının, 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.