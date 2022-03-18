Kriz derinleşti

Suna ERDEN

Ağır borç yükü altında bulunan Elektrik Kurumu’nun son günlerde yine akaryakıt krizi yaşadığı öğrenildi. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Teknecik Elektrik Santrali’ndeki akaryakıt deposuna ‘dibini gördüğü’ bir sırada 10 bin 900 ton yakıt boşaltıldı. Bunun için de akaryakıt firmasına 140 milyon TL ödeme yapıldı.

Gelen yakıtın en fazla 15 günlük olduğunu belirten kurum yetkilileri, 28-31 Mart tarihlerinde 140 milyon liralık ek kaynağa ihtiyaç olduğunu ve bu kadar yüksek miktarda ek bir borçlanmanın zor olduğunu belirtiyor. Hükümetin Kıb-Tek konusunda yeni kararlar üretmesi beklenirken, 140 milyonluk ek kredinin sağlanamaması halinde ülkenin tamamen karanlığa gömüleceği uyarısı yapılıyor.

Havaların soğuması nedeniyle KIB-TEK’in günlük yakıt harcaması 450 tondan 900 tona çıkarken, KKTC’ye elektrik sağlayan AKSA’ye ait 3 jeneratörün de arızalı olduğu bildirildi.

Kurum yetkilileri, Güney Kıbrıs’tan talep edilen elektriğin son günlerde sağlanamadığını belirtirken, başvuru sırasında “tüketim arttığı için bizim de elektriğe ihtiyacımız vardır” cevabının verildiğini kaydetti.

Sayaç krizi

Bu arada Elektrik Kurumu’nun son günlerde sayaç krizi yaşadığı öğrenildi. Kurumdan bir yetkili, sayaç alım ihalesinin FAB Ltd’in şikâyeti üzerine iptal edildiğini ve sıkıntının baş gösterdiğini söyledi.

Yaşanan bu gelişme sonrasında sayacı bozulan vatandaşlara ve yeni inşa edilen binalara kurum tarafından sayaç takılamıyor. Bu durumda ihtiyaçlı vatandaşlar bir özel şirkete yönlendiriliyor.

KIB-TEK’in sayaç sorununu ne zaman çözeceği bilinmezken, Merkezi İhale Komisyonu’nun yeni bir ihaleye çıkacağı ifade ediliyor.