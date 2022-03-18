Ne zaman geleceği bilinmiyor

Özlem ÇİMENDAL

Kısa bir süre önce süt ve süt ürünlerine zam yapan Koop-Süt, şu anda ambalaj sorunuyla uğraşıyor. Bir litrelik sütü ambalajlamak için kutu başı 2, 94 lira harcadıklarını ifade eden Koop-Süt Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen, ham madde sıkıntısı yaşandığını dile getirdi. Erişmen, üretim için gerekli olan ham maddenin ne zaman geleceğini de bilmediklerini dile getirdi.

Diyalog’a konuşan Erişmen, Türkiye’deki süt firmalarının da aynı sorunu yaşadığını ifade etti.

Koop-Süt’ün Tetrapak ve Puma firmalarıyla çalıştığını belirten Erişmen, her iki firmaya 2 milyon sipariş verildiğini söyledi.

Erişmen, “Firmalar ham maddenin ellerine 21 Mart gibi ulaşacağını bildirdi. Üretime de 28 Mart gibi başlayacaklarını belirtti. Ancak kesin bir şey yok. Biz 2 milyon sipariş verdik ama firmalar ellerine ne kadar ham madde ulaşacağını bilmiyor. Talebimiz karşılanmayabilir” şeklinde konuştu.

Erişmen, ham maddenin Euro bazlı olduğunu belirterek, 1 litrelik süt için ambalaj maliyetinin 2.94 lira olduğunu ifade etti.

Sıkıntının dövizle bağlantılı olmadığına işaret eden Erişmen, Fransa ve İspanya’dan gelen ham madde noktasında olduğunu vurguladı.

Erişmen siparişlerde gecikme yaşanmaya devam etmesi durumda light ve laktozsuz süt kutularını tüm ürünler için kullanacaklarını ifade etti.

Erişmen, “Krema kutularına kesinlikle geçilmedi. Geçilmesi durumunda onlara da etiket yapıştırılacak kimsenin kuşkusu olmasın. Ancak teminde sıkıntı yaşamaya devam edersek elimizde hangi ambalaj fazlaysa onla yola devam edeceğiz. Sağlık açısından da hiçbir tereddüt yaşanmasın, her etiket değiştiğimiz ambalaj da uzun ömürlüdür” şeklinde konuştu.

Bir litre süt 15,40 lira

Bu arada önceki gün yapılan zammın ardından Koop-Süt ürünlerinin fiyatları şöyle belirlendi;

1 litre yağlı süt: 15,40 TL

1 litre yarım yağlı süt: 15,60 TL

1 litre yağsız süt: 16,35 TL

1 litre laktosuz süt: 18,45 TL

1 litre keçi sütü: 25,00 TL

1 kilo tuzlu hellim: 98 TL,

1 kilo az tuzlu, tuzsuz ve diyet hellim: 102 TL