Vatandaş çileden çıktı

Artan enerji tüketiminin karşılanmamasından dolayı 3 gün önce başlatılan dönüşümlü elektrik kesintileri dün de devam etti. Kimisi yemek pişirirken, kimisi televizyon izlerken kimisi de ev işleriyle uğraşırken elektrik kesintisine maruz kaldı.

Kesintiler vatandaşı çileden çıkarırken, onlarca kişi sosyal medya hesaplarından Kıb-Tek’i eleştiri yağmuruna tuttu. Öfke dolu mesajlar yazan vatandaşlar, kesintilerden dolayı elektronik cihazlarının bozulduğunu belirtti. Kimisi de küçük çocukları olduğunu, evi ısıtamadığı için hasta olmalarından korktuğunu ifade etti.

Tüm bölgelerde birer saat

Kıbrıs Türk elektrik Kurumu, saat 17.00 itibariyle tüm bölgelerde birer saatlik kesintiye gitti. Ülke genelinde 17.00-22.00 saatleri arasında birer saatlik genel kesintiler vatandaşın tepkisine neden olurken, birçok kişi dün yine sosyal medya hesaplarından durumu eleştirdi.

Kesintilerin havaların soğuk olması nedeniyle artan enerji kullanımından dolayı kaynaklandığı belirtildi. Üretimin yetersiz almasından dolayı havalar ısınıncaya kadar kesintilerin süreceği kaydedildi.

İnsanlar bıktı

Kesintilerin bugün sürüp sürmeyeceği açıklanmazken, isyan eden vatandaşlardan biri olan Halil Sofu, “İlk gün dedik neyse… İkinci gün banyoda köpüklü kaldık ona da eyvallah ama şimdi çocuğa yemek yaparken kestiler. Çocuk anlar mı elektrik kesilmesinden, yemek bekler vermezsen ağlar ve ağlayarak perişan olur. Eğer ben bir vatandaş olarak vergimi tam veriyorsam karşılığını almak zorundayım. Hükümet olarak vatandaşa hizmet vermek zorundasınız” ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.

Bakım onarım çalışması yapılacak

Tasarruf amaçlı dönüşümlü kesintilerin yanı sıra bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle de enerji akımı kesintisi uygulanıyor.

Bu arada Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) Akova köyü, Yıldırım köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi ve Sınırüstü bölgelerine bugün 4 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, 9.00-13.00 saatleri arasında yapılacak kesintinin, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yapılacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2022, 11:15