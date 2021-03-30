Yeni sistemin adı ‘Kapalı devre’

KKTC ekonomisinin lokomotif sektörü olan ve bir yılı aşkın süre faaliyetleri durdurulan turizmin ‘kontrollü ve kısıtlı’ bir şekilde yeniden faaliyete geçeceği açıklandı. Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ‘Kapalı devre’ turizm faaliyetlerinin kriterlerini 7 madde halinde dün açıkladı.

Ülkeye gelecek turistlerin çift negatif PCR sonucunu ibraz edeceklerini ve konaklama tesislerinin dışına çıkamayacaklarını belirten Ataoğlu, otel çalışanları için de aynı koşulun geçerli olacağını kaydetti.

Çift negatif PCR sonucu ibraz edilecek

Turizm faaliyetleri ‘kapalı devre’ olarak 12 Nisan’da başlayacak. KKTC’ye gelecek olan turistler ve tesis çalışanları konaklama tesisleri dışına çıkmayacak. Kapalı devre turizm faaliyetleri, charter ve tarifeli seferler için geçerli olacak ve ülkeye girecek turistlerin, çift negatif PCR sonucunu ibraz edecek. KKTC’ye gelecek olan turistler, konaklama tesisleri dışına çıkmayacak, ayrıca turizm konaklama tesisleri çalışanları da, tesis dışına çıkmayacak, çalışan dışında turizm konaklama tesisine dışarıdan giriş yapılmayacak.

Bakan Ataoğlu kriter ve tedbirleri açıkladı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Üst Kurulu ile gerçekleştirilen toplantılar neticesinde belirlenen koşullar ve tedbirler kapsamında, “kapalı devre” turizm faaliyetlerine, 12 Nisan Pazartesi gününden itibaren başlanacağını söyledi.

Ataoğlu, mayıs ayına yönelik olarak da turizm faaliyetlerinin düzenlenmesi için, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile çarşamba günü toplantı gerçekleştireceklerini, alınacak kararları kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

İşte ayrıntılar

Açıklamaya göre belirlenen kriterler ve tedbirlerin ayrıntıları şöyle:

1-Kapalı devre turizm faaliyetleri, charter ve tarifeli seferler için geçerli olacaktır.

2-Ülkeye girecek turistlerin, çift negatif PCR sonucunu ibraz etmeleri zorunludur.

3- Hotel rezervasyonları, acenteler aracılığı ile yapılacak.

4-KKTC’ye gelecek olan turistler, acenteler aracılığı ile yapmış oldukları konaklama tesisleri dışına çıkmayacak.

5-KKTC’ye gelen turistler, Kuzey Kıbrıs Turkcell aracılığı ile geliştirilen ve kontrolü Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılacak elektronik bileklikler aracılığı ile rezervasyon yapılan turizm konaklama tesislerinin dışına çıkılmayacak.

6-12 Nisan 2021 tarihinde “kapalı devre” turizm modeli içerisinde yer alacak turizm konaklama tesisleri çalışanları da, tesis dışına çıkmayacak, çalışan dışında turizm konaklama tesisine dışarıdan giriş yapılmayacak.

7-Belirlenen kriter ve tedbirlere aykırı davranışta bulunanlara, cezai müeyyide uygulanacaktır.