Elebaşı aranıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan Temidayo O. Abdul Azez ile suçla bağlantılı gözaltına alınan zanlı Ayubami Sholotame hakkındaki soruşturma devam ediyor. İki zanlı dün ek tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Temidayo O. Abdul Azez’in ifadesinde uyuşturucuyu satıp parasıyla okul harcını ödeyeceğini itiraf ettiği belirtildi. Zanlıya Azez’e uyuşturucu temin eden, alması için çöp bidonunun altına koyan ve onu internet üzerinden yönlendiren şahsın ise arandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 25 Mart saat 17.45 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde şüpheli hareketler sergileyen zanlı Temidayo O. Abdul Azez’in alıkonulduğunu belirtti.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 10 ayrı pakette satışa hazır toplamda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiğini kaydetti. Zanlının suçüstü tutuklandığını dile getiren polis, evinde arama yapmaya gittiklerini açıkladı. Polis, eve girilirken zanlı Ayubamı Sholotame’nin ekipleri ve elleri kelepçeli zanlıyı görmesinin ardından Abdul Azez’e ait içerisinde uyuşturucu madde bulunan çantayı dışarı attığı sırada tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlı Abdul Azez’in uyuşturucu maddeleri 18 Mart 2021 tarihinde 10, 20 Mart 2021 tarihinde ise 12 paket olarak aranmakta olan bir şahıstan aldığını aktardı.

Amacı satmaktı

Polis, satıcı olan şahsın internet üzerinden zanlıyı yönlendirdiğini, maddeleri Gönyeli’de bir çöp bidonunun altına gizlediğini dile getirdi. Zanlının çöp bidonunun altına bırakılan uyuşturucuyu aldığını, satış yapması halinde maddeleri aldığı şahsa belli miktarda para vereceğinin belirlendiğine vurgu yaptı.

Polis memuru, zanlının ayrıca elde edeceği parayla okula ödeme yapacağının anlaşıldığını söyledi.

Analiz sonuçları bekleniyor

Polis, zanlı Ayubamı Sholotamegom'un ise gönüllü ifade verdiğini çantada uyuşturucu olduğunu bildiğini ve başının derde girmemesi için attığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini ve sonuçlarının beklendiğini söyledi.

Aranan bir şahıs olduğunu, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceklerini kaydeden polis, 4 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.