Işık ve ses sistemi için 5 milyon Euro harcandı

Kıbrıs’ın kuzeyine 2022 yılında sessiz sedasız müthiş bir eser kazandırıldı… Merit yatırımlarının en yenisi, en muhteşemi Dimon Hotel’de, dünya standartlarının üzerinde bir konser ve balo sa-lonu açıldı. Salonun 4 farklı giriş kapısına bu müthiş projede imzası olan, alanında uzman mi-mar-mühendis Haluk Elver’in adı verildi.

Haluk Elver, proje aşamasını ve sonrasını anlatırken, Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Be-sim Tibuk’un verdiği desteğe, ileri görüşlü ve cesur düşüncelerine teşekkür etti.

Açılışı Hadise ile yapıldı

Toplamda 12 bin 650 metrekare toplantı bölümü olduğunu, bunun 2 bin 400 metrekaresini salonun teşkil ettiğini belirten Elver; Işık ve ses sistemi için 5 milyon Euro harcanan konser ve balo salonu yatırımının diğer detaylarını şöyle anlattı:

“3 bin 500 metrekare fuayeleri var. Turnuvalar yapıldığı vakit fuayeler doldu taştı. Artı ufak toplantı salonları var. Bir tane tiyatro salonu var. Çok güzel bir tiyatro salonu oldu. Yani tüm kol-tuklarını falan özel olarak Çin'den getirdik.

Türkiye'de olmayan, Avrupa'da bile benzerini zor bulacağınız büyüklükte bir salon oldu.

Açılışını 10 Temmuz 2022’de ünlü sanatçı Hadise ile yaptık. Bu şekilde Kıbrıs'ın turizm dünya-sına farklı bir bakış açısı geldi.

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2025, 02:19