‘Devletin malı deniz demedim’

Dışişleri Bakanlığı görevini dün Tahsin Ertuğruloğlu’na devreden HP Milletvekili Kudret Özersay, sosyal medya paylaşımında, harcamalarla ilgili tavrını ortaya koydu.

“Devlet malını deniz görmedim” diyerek, içtiği çaya kadar cebinden ödediğini belirtti.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

“Yaklaşık üç yıl önce üstlendiğim Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevini devrediyorum. Burayı bir makam olarak değil bir görev yeri olarak gördüm. “Devlet malı deniz” demedim, içtiğim çaya, kahveye varıncaya kadar cebimden ödedim, devlete ödetmedim. Evimden Bakanlığa gelirken ve herhangi bir özel işim için makam aracı da şoför de kullanmadım.

Görevim boyunca uluslararası alanda çok sayıda temas yaptım, Kıbrıs Türk halkının sesini dünyanın dört bir yanında duyurmaya, görünürlüğünü ve itibarını artırmaya, hak ve menfaatlerimizi savunmaya çalıştım.

Üç yıllık görev süremiz sırasında başımıza gelmedik felaket kalmadı; sel felaketini, iki ayrı döviz krizini, cephanelik patlamasını, ülkemize füze düşmesini, devlet hastanesi yangınını ve yüzyılda bir ancak görülebilecek olan bir salgın hastalığı yaşadık, yıkılmadık, pes etmedik. Özellikle dünyayı kasıp kavuran ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgını ne oranda yönetebildiğimizi, bu günler geçtikten sonra hepimiz çok daha sağlıklı ve objektif değerlendirebileceğiz diye düşünürüm.

Bu Bakanlıkta göreve başladığım ilk günden itibaren odacısından sekreterine, şoföründen çaycısına, gerek Bakanlıkta gerekse yurt dışındaki temsilciliklerimizde görev yapan idari personelinden meslek memurlarına, müdürlerinden genel koordinatörüne müsteşarına tüm çalışma arkadaşlarımın emeği, katkısı ve desteğiyle, özellikle de salgın döneminde kimi zaman sabahlayarak Halka hizmet vermeye çalıştık. Tümüne yürekten teşekkürü bir borç bilirim, onlar olmasa bu hizmetleri veremezdik. Bu süre zarfında gerek çalışma arkadaşlarımdan, gerekse vatandaşlarımızdan bilmeden, farkına varmadan üzdüğüm, kırdığım olduysa affola, özür dilerim.

Mevki ve makamlar gelip geçicidir. Şahsımın değil toplumun hak ve menfaatleri doğrultusunda bir katkım olabildiyse ne mutlu bana.”

Mal beyanında bulundu…

Dışişleri Bakanlığı görevini Tahsin Ertuğruloğlu’na devreden Kudret Özersay, mal varlığını ve borçlarını açıkladı.

UBP-HP koalisyonunda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yapan HP Milletvekili Özersay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Bugün itibariyle görevimi iade ettiğim için aşağıda mal beyanımı güncellenmiş olarak paylaşıyorum. Alnım açık bu yolu yürümeye devam ediyorum.” dedi.

Borçlarını da açıkladı

Özersay, mal varlığı ve borç detaylarını şöyle açıkladı:

“Malvarlığı:

1- Girne Balabayıs’ta bir ev (daha önce Kermiya bölgesinde bulunan apartman dairesini satarak ve bankadan 10 yıllığına borç alarak 2016 yılında satın almıştık. (Devam eden borç bilgileri aşağıdadır)

2- Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde apartman dairesi (eşimin adına kayıtlı, 8 yıl önce satın almıştık)

3- Lefkoşa Kermiya bölgesinde bir arsa (Şehit çocuğu arsası-adıma kayıtlı)

4- Mağusa aşağı Maraş’ta bir tarla (bir dönüm, iki evlek-puan karşılığı-adıma kayıtlı)

5- Lefkoşa Yenişehir bölgesinde annem Sadiye Özersay’a ait evde kardeşlerimle birlikte hisse (2/7 hisse)

6- Şahsıma ait Volkswagen Tiguan marka araç (taşıt kredisiyle iki yıllığına borçlanarak aldım, borç bilgileri aşağıdadır)

7- Eşime ait Volkswagen T-roc marka araç (taşıt kredisiyle üç yıllığına borçlanılarak alındı, borç bilgileri aşağıdadır)

8- Gelirim, şu anda 2018 Ocak ayından bu yana milletvekili olarak aldığım maaştır. Milletvekili olmadan önce 16 yıl boyunca Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalışmaktaydım ve maaş gelirim vardı. (1996-2003 arası da Ankara Üniversitesi’nde akademisyen olarak çalıştım)

9- Eşimin geliri Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda dramaturg olarak aldığı maaşıdır (Son 15 yıldır Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda çalışmaktadır)

10- Vadesiz mevduat hesabımda (şahsıma ait ) yaklaşık 24 bin TL bulunmaktadır.

Borçlar:

11- Konut Kredisi: kalan miktar: 120 bin TL, kalan süre: 5 yıl.

12- Taşıt Kredisi: 58 bin TL, kalan süre 2 yıl.

13- Taşıt Kredisi: (eşime ait borç) 110 bin TL, kalan süre: 2,5 yıl.