Bunu da gördük

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda en küçüğü 17, en büyüğü 21 yaşında olan 3 genç kız sabaha karşı bir marketin kilidini söküp, içeri girdikten sonra 3 bin 200 TL çaldı.

Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan S.F.(K- 21) P.C. (K-20) ve S.S.(K-17) dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 3 genç kızın sabaha karşı 05.00 sıralarında bir marketin kilidini açarak içeri girdikleri, kasadaki 3 bin 200 lirayı aldıkları, kilidi benzer şekilde yerine taktıktan sonra bölgeden uzaklaştıkları belirtildi.

Marketi açmaya giden işletme sahibinin kilidin aynı şekilde yerine takılmasından ötürü önce durumu fark etmediği ancak kasayı açıp parayı göremeyince soyulduğunu anladığı açıklandı. İşletme sahibinin güvenlik kamerasını izledikten zanlıları görüp, polise bildirdiği ifade edildi. Yakalanan genç zanlıların çaldıkları paranın büyük bir kısmını kafe ve restoranlarda harcadığı belirtildi.

İkisi gözcülük yaptı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kemal Yeşil, S.F.’nin 1 Haziran 2022 tarihinde, saat 05.00 sıralarında, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir markete girdiğini, P.C. ve S.S.’nin gözcülük yaptığını söyledi. Polis, S.F.’nin kapı kilidini sökerek hasara uğratmaksızın açtığını, dükkan içerisine girdiğini ve kasada bulunan 3 bin 200 TL parayı sirkat ettiğini açıkladı. Polis, , S.F.’nin kapı kilidini benzer şekilde yerine taktığını ve zanlıların bölgeden uzaklaştığını açıkladı.

Güvenlik kamerası görüntüleri sonucu zanlıların tespit edildiğini anlatan polis, çalınan paranın 2 bin 500 TL’sinin bulunduğunu, 700 TL’nin ise zanlılar tarafından market ve kafelerde harcandığının tespit edildiğini bildirdi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, mahkemeden uygun teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların 6’şar bin nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı 2’şer kefilin 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.