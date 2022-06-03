Aile perişan

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Tepebaşı bölgesinde alüminyum doğrama işiyle uğraşan 55 yaşındaki İsmail Aral’ın eşine ait para ve ziynet eşyalarını çaldıktan sonra evi ateşe verdiği iddia edildi.

Evde çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, kundaklama olduğuna dair tespitler yapılması üzerine zanlının sorguya alındığı öğrenildi.

Karakolda sorgulanan zanlının evini ateşe verdiğini itiraf ettiği belirtildi. Zanlının eşine ait 8 bin lira para ile ziynet eşyalarını çaldığını, olaya hırsızlık süsü vermek için bu suçu işlediğini anlattığı öğrenildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlı İsmail Aral’ın 1 Haziran 2022 tarihinde, 09.30 sıralarında, Tepebaşı bölgesi, Şehit İbrahim Latif Sokak üzerinde bulunan ikametgâhından eşine ait olan ve mutfak dolabı içerisinde muhafaza edilen 8 bin TL nakit para ile ziynet eşyalarını çaldığını söyledi. Polis, zanlının hırsızlık yaptıktan sonra olaya soygun izlenimi vermek amacıyla, ikametgâhın yatak odası ile mutfak kısmını kasten ve kanunsuz olarak yakmak suretiyle kundakladığını ifade etti.

Polis, evde çıkan yangın sonucu yatak odasındaki elbise dolabı ile içeresindeki muhtelif kıyafetler ile hasır çatı ve mutfaktaki halı yanarak zarar gördüğünü söyledi.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu yangının kundaklama olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, meselede zanlı olarak görülen İsmail Aral’ın tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının evi ateşe verdiği çakmağın arandığını belirten polis, ilk etapta bir gün süre istedi.

Mahkeme zanlının soruşturma amaçlı bir gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.