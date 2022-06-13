‘Devlet eliyle bölünme’

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Politis gazetesi “Ara Bölgede İçişleri Bakanlığının Bölücü Uygulamaları-Düzensiz Göçmenlere Karşı Babutsa ve Demir Parmaklıklı Kapı” başlıklı haberinde, İçişleri Bakanlığının, ara bölgeye yakın köyleri böldüğünü belirtti.

Politis gazetesi, uluslararası alanda Kıbrıs’ın bölünmüşlüğü konusunda şikayette bulunulurken aynı anda da devletin kendi elleriyle ara bölgeye çok yakın köyleri böldüğünü, nöbet yerleri inşa ettiğini, insanları izole ettiğini ve serbest dolaşım hakkını engellediğini yazdı.

“Big Brother” haline gelen devletin insanların kişisel verilerinin korunmasını denetleyeceğini, giriş ve çıkışları kontrol edeceğini yazan gazete, Peristerona-Akaki bölgelerine yaptıkları gezintinin gerçekleri ortaya koyduğunu belirtti.

Bölge sakinlerinin, “devlet, evlerimize ve mülklerimize yönelik serbest dolaşımda şartlar koyarak, köylerimizi bölüyor, köyümüzde serbest dolaşımı engelliyor, insan haklarımızı kısıtlıyor” şeklinde şikayetlerde bulundukları kaydedildi.

Bakan Nuris’e eleştiri

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in ara bölgedeki “delikleri” kapatmak için içte sınır oluşturduğunu, dikenli teller yerleştirdiğini ve şimdi de sadece bölge halkının giriş-çıkış yapacağı demir parmaklıklı kapı inşa etmeye giriştiği belirtildi.

Bölge sakinlerinin açıklamalarına dayandırılan habere göre, elektronik kapılardan geçmek isteyen kişiler, cep telefonlarına yükleyecekleri uygulama aracılığıyla kapıları açıp, geçiş yapabilecek.

Kapılardaki sistem sadece bölge sakinlerinin telefon numaralarını tanıyacağından, bölgeyi ziyaret edenler bu kapıların açılması için sahiplerini aramak zorunda olacak.

Habere göre, gazeteye konuşan bölge sakinleri, bölgelerinde ne dikenli tel, ne de kapı istemediklerini ifade etti.

Gazete haberinde Denya bölgesine, mülteci akının durdurulması için babutsaların ekileceğini de yazdı.