Bölgeye renk verdi

Kuzey Kıbrıs’ın gözde etkinliklerinden biri olan ve önceki gün başlayan Lefke Ceviz Festivali dün renkli etkinliklerin ardından sonra erdi. Festivalin son gününde el emeği göz nuru ürünlerin satışı yapılırken, yarışma, yürüyüş gibi etkinlilerde düzenlendi. Lefke’de her yıl Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Ceviz Festivali dün de devam etti.

‘Adım Adım Lefke Turu’

Lefke ve adanın her yerinden üretim yapan küçük esnafın ürünlerini tanıtma imkânı bulduğu Lefke Ceviz Festivali’nin dünkü programında kültür gezisi, yarışmalar, yerli gruplarının müzik dinletileri yer aldı.

Festival ziyaretçileri saat 14.30’da rehber eşliğinde düzenlenen “Adım Adım Lefke Turu” ile Lefke’nin tarihi sokaklarında Lefke’yi keşfetme imkânı buldu.

Ziyaretçiler, aynı zamanda yerli üreticiler tarafından hazırlanıp satışa sunulan macunlar, likörler, reçeller ve el işlerinin satışının yapıldığı stantları gezdi.

Türksel anısına yarışma yapıldı

Geçen aylarda hayatını kaybeden ülkenin gastronomi kültürüne emek vermiş ve bu alanda birçok proje ile gerek ülkenin gerekse bölgenin tanıtılmasına katkı koyan Kıbrıslı Türk şef Zihni Türksel anısına dün saat 16.00’da “Ceviz Macunu” yarışması düzenlendi. Yarışma, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin desteğiyle, Lefke Turizm Derneği binasında yapıldı.

Konserler katılımcıları coşturdu

Festivalde yerli grupların müzik dinletileri de yer aldı. Festivalde, saat 14.00’te Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Çağdaşlar Korosu, saat 15.00’te Kıbrıs Havaları Derneği, saat 16.00’da Retro Çalgıcıları, 17.00’de Grup Otantik, 18.00’de Arda Gündüz Orkestrası sahne aldı. Festival, saat 19.00’da Kıbrıs Müzik Yolcuları’nın performansı ile sona erdi.