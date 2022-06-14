Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, bu yıl Turizm Günleri Etkinliğinin 23’üncüsünü düzenledi.

Verilen bilgiye göre, bu yılki konsepti “Kuzey Kıbrıs’ı Keşfedelim- Explore North Cyprus” olarak belirlenen ve yedi gün süren etkinlikler kapsamında, Adanın tanıtımı amacıyla geziler düzenlendi. Yurtdışından konuşmacıların da katıldığı Turizm Günleri’nde, sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde Canbulat İlkokulu öğrencilerine yönelik etkinlikler de yer aldı.

23. Turizm Günleri, DAÜ Turizm Fakültesi TH 108 salonunda sabah sineması gösterimi ile başladı. Etkinlik kapsamında; Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Hilton Otelleri Kıdemli Yönetici İşe Alım Müdürü Björn Olthof “Turizm ve Otelcilikte Dünya Çapında Uluslararası Kariyer Olanakları – Hilton Otelleri” başlıklı çevrim içi seminer ve Fethiye Liberty Fabay Hotel Genel Müdürü M. Nihat Tümkaya “Pandemi Sonrası Turizm Sektörü ve İş Olanakları” başlıklı seminer verdi.

Aynı zamanda DAÜ Turizm Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği iki ve dört yıllık program öğrencilerinin Yüksek Şeref ve Şeref Töreni düzenlendi. Sonrasında, akademik personel, araştırma görevlileri ve yönetsel personele teşekkür belgeleri takdim edildi.

Etkinliğin ikinci gününde Girne ve Lefkoşa gezileri düzenlendi. Gezi kapsamında Girne- Tatlısu Miniatürk, Girne Kalesi ve Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesi ziyaret edildi.

Etkinliğin üçüncü gününde ise Gazimağusa gezisi yapıldı. Üçüncü gün, Canbulat İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen Turizm Haftası Çocuk Şöleni ile devam etti. Geziler dördüncü ve beşinci günde Güzelyurt, Lefke, Gemikonağı ve Yeşilırmak’ta konaklamalı olarak devam etti.

Etkinliğin yedinci ve son gününde Ronay’s Deli Chef’in sahibi Şef Ali Ronay, “Gastronomide Yeni Trend: Sıfır Atık” başlıklı seminer verdi. Sonrasında DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Pastacılık ve Ekmekçilik programı öğrencilerinin Yüksek Şeref ve Şeref Töreni düzenlendi.

DAÜ Turizm Fakültesi 23. Turizm Günleri etkinliği, yarışmalarda başarılı olan öğrencilere sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi.