Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis’in Paskalya mesajını “tam bir rezalet” olarak değerlendirdi.

Açıklamaya göre Saner, “Rum tarafını Kıbrıs konusunda doğru yola, yani Kıbrıs Türk halkının egemenliğini tanıma noktasına gelmeye” davet etti.

Saner, “Rumlar saldırgan tutumlarını sürdürmeleri halinde yaşanacak olumsuzlukların sorumlusu olacak ve bugünleri de arar duruma gelecekler” dedi.

Ersan Saner, Rum lider Anastasiadis’in Paskalya nedeniyle yayımladığı mesajda, “Küstahlık yaptılar. Türkiye’nin alt yönetimi olan oluşumun egemenliğini talep ettiler” demesini eleştirdi ve “Bu kendini bilmezliktir. Kıbrıs Türkü’ne hakarettir. Asıl küstah Anastasiadis’in kendisidir. Sayın Anastasiadis ve onun gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini hakir görmeyi marifet sayanlar bilsinler ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en az kendilerinin devleti kadar egemen ve bağımsızdır. Öyle olmaya devam edecek ve eninde sonunda uluslararası alanda hak ettiği yeri alacaktır” dedi.

Kıbrıs’taki çözümsüzlüğün sorumlusu



Başbakan Ersan Saner, Cenevre toplantılarının Anastasiadis’in Rum tarafının tüm adanın egemen devleti olarak görmesi yüzünden sonuçsuz kaldığını kaydederek şöyle devam etti:“Rum lider hâlâ içimizdeki kimi çevreler ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Avrupa Birliği’nin yanlı, yanlış tutumundan medet umarak bir gün bizi kendi tuzağına düşürebileceğini zannetmektedir.Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp etme anlayışından vazgeçmediğiniz takdirde Kıbrıs’taki çözümsüzlüğün sorumlusu olmaya devam edeceksiniz.Rum Yönetimi’ni yeninden uyarıyorum: Bir an önce gerçekçi olun ve Kıbrıs Türk halkının egemenliğini tanıyınız. Bunu yapmaz ve saldırgan tutumunuzu sürdürürseniz yaşanacak olumsuzlukların sorumlusu siz olacaksınız ve bugünleri de arar duruma geleceksiniz.”