Burnu dahi kanamadı

Abdullah SUİÇMEZ

Girne-Alsancak çevre yolunda direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç bordür taşlarına çarptıktan sonra takla attı. Aracı kullanan 23 yaşındaki Ergün Şen, kazayı yara almadan atlattı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; dün 14.50’de meydana gelen kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Ergün Şen’in (E-23) yönetimindeki FK 342 plakalı araçla Alsancak istikametine seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp takla atması sonucu meydana geldi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

