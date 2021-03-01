Onur ULAĞ

Girne’de dün sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 40 yaşındaki Osman Atakara hayata veda etti.

Alsancak’ta faaliyet gösteren Atakara Petrol istasyonun sahibi, evli ve 2 çocuk babası Atakara’nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Atakara’yı genç yaşta sevenlerinden ayıran kaza 01.00 sıralarında Girne-Güzelyurt anayolu üzerinde meydana geldi.

DZ 758 plakalı jeep aracıyla Girne’den Güzelyurt’a doğru seyreden Atakara, Lapta Oteller bölgesi yakınlarına geldiği sırada sağa meyilli virajda yolun sağından çıkarak dere yatağında bulunan zeytin ağacına çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Osman Atakara olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ulusal Birlik Partisi Alsancak Örgüt Başkanı Aksel Atakara’nın da oğlu olan Osman Atakara’nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Atakara’nın bugün öğle namazının ardından Alsancak Kabristanlığına defnedileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı ile Başbakan taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner Osman Atakara’nın ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Tatar mesajında, “Lapta Oteller bölgesinde meydana gelen trafik kazasında Osman Atakara'nın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Tanrı'dan rahmet, yaslı ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Başbakan Saner de şunları ifade etti: “Ulusal Birlik Partisi Alsancak Örgüt Başkanı Aksel Atakara’nın değerli oğlu Osman Atakara’yı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.”

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 11:13