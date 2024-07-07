Dört bir yanda eğlence

52. Geleneksel İskele Festivali bu yıl 28.’si düzenlenen Karadenizliler Gecesi ile devam etti.

Gecede Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi ile İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu. Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı da sahne aldı.

İskele Açık Hava Kültür Merkezi’ndeki geceye, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyelerinin yanı sıra Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ve diğer bazı yetkililer de katıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu etkinlikte yaptığı konuşmasında, 5 yıllık bir aranın ardından adanın dört bir yanından Karadenizlileri ve Karadeniz sevdalılarını, İskele’de, İskele Festivali’nde ağırlıyor olmaktan duyduğu mutluluğu ve heyecanı dile getirdi.

Yaz Festivalinin ilki törenle başladı

Erenköy -Karpaz Belediyesi tarafından organize edilen Yaz Festivalinin ilki önceki akşam düzenlenen törenle başladı.

Yenierenköy Halk Plajı’nda yer alan etkinlik, Yenierenköy Halk Dansları Topluluğunun gösterisi ile başladı. Konuşmaların ardından Türkiye’nin sevilen ses sanatçısı Sena Şener konser verdi.

Birçok sportif ve eğlenceli plaj etkinliklerinin yer alacağı festivalin dün akşamki etkinlikleri, bölgede yaşanan ölümlü trafik kazası nedeniyle iptal edildi.

Festival, bugün rap sanatçısı Motive ve yerli gruplardan Otantik konseri ile sona erecek.

11 Meşale Festivali başladı

Dikmen Belediyesi 11 Meşale Festivali, önceki akşam Dağyolu'nda düzenlenen törenle ilk meşalesini yaktı.

Verilen bilgiye göre, gece, Digem Halk Dansları ekibinin gösterisiyle başladı, tombala çekilişinin ardından Sultan Durusular konseriyle devam etti.

Festival, 15 Temmuz'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Bugün ise festival ateşi, Yeni Mahalle bölgesinde yanacak. Her akşam farklı bir köyde gerçekleştirilecek olan etkinlikler arasında halk dansları, konserler, çekilişler ve daha birçok sürpriz yer alacağı belirtildi.



