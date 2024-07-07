Fiyatlara yansıyacak

Hüseyin ÇİÇEK

Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır, yeraltı sularının tuzlandığına dikkat çekerek, üretimde büyük bir sıkıntıya neden olduğunu belirtti. Bayır, sebze-meyve üretiminin yüzde 70’lik kısmının Maraş bölgesinde üretildiğini ifade etti. Bayır, ancak bölgeye Anamur suyu gelmediği için yeni sezonda üretimin az olacağını, bunun da fiyatlara yansıyacağını dile getirdi. Bayır, üreticilere verilen fide desteğinin de artırılması gerektiğini dile getirdi.

Seralarda sezonun 3 gün sonra biteceğini ve bir aylık aranın ardından yeniden üretimin başlayacağını belirten Bayır, maliyetlerin aşırı yüksek olmasının yanı sıra su sıkıntısı nedeniyle gelecek yıl üretimin daha da az olacağını ifade etti. Kuraklık nedeniyle suların da tuzlanmaya başladığını belirten Bayır, “Sebze-meyve üretiminin yüzde 70’lik kısmı Maraş bölgesinde sağlanıyor. Ancak buraya Anamur suyu gelmiyor, gelmediği sürece de üretim azalacak. Üretimin azalması da maalesef fiyatlara ister istemez yansıyacak” şeklinde konuştu. Bayır, Maraş bölgesine Anamur suyunun gelmesi için bir an önce gerekli adımların atılmasının şart olduğunu dile getirdi.

Fide desteği artmalı

Bayır, üreticiler 2 bin 500 ile 2 bin 700 TL arasında fide desteği verileceğini hatırlattı ve bunun arttırılması gerektiğini dile getirdi. Bayır, bu desteğin arttırılmasının seracılar için bir can suyu olacağını ifade etti. Seracıların son zamanlarda sınır bölgesine taşındığını ve o bölgede de elektrik sorunu olduğunu da belirten Bayır, sorunun çözülmesi için de yetkilileri göreve çağırdı.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2024, 10:18