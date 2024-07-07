Cenazesi bugün

Hüseyin ÇİÇEK

Ülkemizin önemli siyasetçilerinden Mustafa Adaoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti. Demokrat Parti’nin ilk Genel Başkanı olan Adaoğlu, 1988-1990 yılları arasında İskan, 1994-1996 yılları arasında ise İçişleri Bakanı olarak görevde bulunmuştu. Adaoğlu 1980-1985 arasında Gazimağusa Belediye Başkanı olarak da görev yapmıştı.

1985-1993 yılları arasında UBP Milletvekili olan Adaoğlu, Dokuzlar Hareketinde yer alarak DP’nin kuruluşunda rol oynamış ve partinin ilk başkanı olmuştu. Vefat eden Adaoğlu bugün Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Camaii’nde kılınacak öğle namazından sonra toprağa verilecek.

Üstel: KKTC siyasetine büyük emek verdi

Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Mustafa Adaoğlu’nun vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemize ve KKTC siyasetine büyük emekleri olmuş, İçişleri Bakanlığı, Gazimağusa Belediye Başkanlığı ve milletvekilliği görevlerini yürütmüş olan Mustafa Adaoğlu'nun vefatı beni derinden üzmüştür. Merhum Mustafa Adaoğlu'na Allah'tan rahmet yaslı ailesi ile sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.”

Ataoğlu: Değerli bir liderdi

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da şunları ifade etti:

“Demokrat Parti'nin kurucu başkanı, değerli siyasetçi, sevgili abim Mustafa Adaoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. O, KKTC siyasetinde önemli bir yere sahip, değerli bir liderdi. Onun kaybı, hepimiz için büyük bir kayıp. Mustafa Adaoğlu, yalnızca bir siyasetçi değil, aynı zamanda bir dost, bir ağabey ve yol gösterici bir figürdü. Demokratik değerleri ve halkımıza olan bağlılığı ile tanınan Adaoğlu, hayatı boyunca toplumu için durmaksızın çalıştı. Onun mirası, hepimize ilham vermeye devam edecek. Bu zor günlerde, Adaoğlu ailesinin ve Demokrat Parti camiasının acısını yürekten paylaşıyorum. Mustafa Adaoğlu'nun anıları, her zaman kalplerimizde yaşayacak. Mekanı cennet olsun.”

Tosunoğlu: Ondan alınacak çok derslerimiz var

DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, partinin ilk Genel Başkanı Mustafa Adaoğlu’nun kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Adaoğlu’nun vefatı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Tosunoğlu, “ondan alınacak çok derslerimiz var” dedi. Tosunoğlu’nun mesajı şöyle: “Demokrat Parti’nin Kurucu Genel Başkanı ve Kıbrıs Türk siyasetinin yüz akı isimlerinden Mustafa Adaoğlu abimizi kaybettik. Kendisiyle birlikte siyaset yapma onurunu yaşamış bir kişi olarak üzüntüm büyük. Ülkesi için çok şey yaptı ve siyasette ilkeli olmanın eşsiz örneğini verdi. Ondan alınacak çok derslerimiz var. Ruhu şad olsun.”

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2024, 09:20