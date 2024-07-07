Önlemler yetersiz

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta nüfusun ve araç sayısının hızla artması nedeniyle trafik kazalarındaki artışlar da ürkütücü boyutlara ulaştı. Elde edilen bilgilere göre; 2024 yılı 1 Ocak- 5 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen trafik kazalarında 24 kişi hayatını kaybetti. Polisin kayıtlarına göre; kazaların büyük bir kısmı dikkatsizlik, sürat ve alkollü araç kullanımı gibi nedenlerden meydana geldi.

Hayatını kaybeden 24 kişiden 3’ü motosiklet sürücüsü, 5’i yaya, 4’ü yolcu, 12’si de araç sürücüsü.

Son 4 yılın oranlarına bakıldığında ise 2020’de 27, 2021’de 33, 2022’de 24, 2023’te ise 48 kişi kazalar nedeniyle hayata veda etti.

2023’te kazalar sonucu can kayıplarında diğer yıllara göre artış olduğu görülürken, kazaların 15’inin sürat, 12’sinin de alkollü sürüşten kaynaklandığı belirtildi.

Trafik kazalarında meydana gelen artışlar, polisin, ilgili bakanlıkların ve belediyelerin daha etkili önlemler almasını gerektiriyor. Özellikle trafik kontrollerinde uyuşturucu testi yapılması halinde, ciddi bir caydırıcılığın gündeme geleceği belirtiliyor. Uyuşturucu testi için de polisin malzeme eksiklerinin hükümet tarafından giderilmesi gerekiyor.

Yolların durumu da kötü

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı, 2023’te 48 can kaybı yaşanmasına rağmen 2024 için etkili önlemler alınmadığını, yılın ilk 6 ayında 24 kişinin canından olduğunu söyledi.

Avcı şunları dile getirdi:

“Alkollü sürücülere caydırıcı ceza getirilmedi. Alkollü araç kullanan sürücü eğer 100 promille yakalanmışsa bir asgari ücret ve 3 ay ehliyetine el konulması cezası veriliyor. Ancak bu ceza caydırıcı değil. Eğer ehliyetlere el konulduğu gibi araçlara da el konulursa o zaman caydırıcı olabilir.

Trafik kazalarının ileride azalacağına dair bir umut göremiyoruz. Trafik eğitiminde, cezalarda bir değişiklik olmadı.

Yollarda düzeltmeler yapılmadı, araç sayısı da nüfus sayısı da arttı, kazalar çoğaldı ama önlemler alınmıyor.

Ne taraftan baksak bir ışık yok. Ya sürücü ya yollar suçlanıyor. Ancak trafik dairesi ve yetkililer de en az sürücüler kadar suçlu.

Trafik ve Ulaştırma Hizmetler Komisyonu 3 yılda 3 toplantı yapıldı, normalde ayda bir toplanması gerekiyordu ancak yılda bir kere toplanıyor.

Yollardaki güvenliğini sağlamak devletin görevidir. Sürücülerin keyfine bırakma hakkı yoktur. Caydırıcı önlemler alınmalıdır.”