Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı bir sonraki zirvede de görmek istediğini bu konuya destek verilmesini istedi.

Yılmaz, Şuşa’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesi çerçevesinde gerçekleştirilen görüşme baş başa yapıldı.

Yılmaz daha Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katıldı.

Zirvenin düzenlendiği Şuşa Özel Temsilciliği İdari Binası'nda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Yılmaz, toplantıda konuşma yaptı.

Cevdet Yılmaz, Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı, sürdürülebilir ve adadaki gerçekleri esas alan bir çözüme ulaşmasına yönelik çabaları sürdüreceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2022'deki Semerkant Zirvesi'nde KKTC'ye gözlemci statüsü verilmesi kararı, Kıbrıs Türklerine, Türk dünyasının dayanışma ruhunu göstermekle kalmamış, aynı zamanda KKTC'nin uluslararası sahada görünürlüğünü artırmasına da imkan sağlamıştır. Şuşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın İlham Aliyev'e de göstermiş olduğu hassasiyet için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Tatar'ın bir sonraki Bişkek Zirvesi'ne de katılmasını arzu ediyoruz. Bu konuda sizlerin desteğinizi bekliyoruz."

Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde yürütülen dış politikanın esaslarından birinin, Türkiye'nin ötesinde Türk dünyasında da barış, refah ve güvenliğe katkı sunmak olduğunu söyledi.

Günümüzdeki küresel sınamalar karşısında en güçlü dayanağın, Türk dünyasının birlik ve beraberliği olduğunu vurgulayan Yılmaz, TDT'nin bu birlik ve beraberliğin en somut tezahürü olduğunu, büyük çabalarla gerçekleştirilen atılımlar sayesinde, aile meclisi olan TDT'nin işbirliği düzeyinin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Tatar TDT Zirvesinde konuşma yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) üyeliğiyle Türk dünyası ve Akdeniz arasındaki bağlantının kurulduğuna vurgu yaptı.

Tatar, “Orta koridorun geliştirilmesine yönelik çalışmalarda Türk Devletleri Teşkilatı’nın da aktif bir rol alması bizim açımızdan da büyük önem taşımaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Limanı’nın Türk Devletleri Teşkilatı’nın “Kardeş Limanlar” programına dahil edilmesi için Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasına başvuruda bulunulduğunu belirterek, “Gazimağusa Limanı’nın Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kardeş Limanlar projesine dahil edilmesi, Kıbrıs Türk Halkına uygulanan haksız ve hukuksuz izolasyona, zulmüne karşı çok önemli bir destek ve mesaj olacaktır” ifadelerini kullandı.

Tatar Aliyev’e teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Tatar, zirvede yaptığı konuşmada, Türk Dünyasının manevi başkenti Şuşa’da, azad olunmuş bu güzel topraklarda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ev sahipliğinde “Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek” temalı zirve toplantısında yer almaktan ve Türk Devletleri Teşkilatı’na seslenmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği büyük destek ve Şuşa Zirvesi’ne kendilerini davet etmesinden dolayı özel olarak teşekkür etti.



Tatar TDT'yi de 20 Temmuz törenlerine davet etti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla kendilerini onurlandıracağı bu mutlu günlerinde, “aile meclisimiz” diye hitap ettiği TDT Liderlerini veya uygun görecekleri temsilcilerini aralarında görmekten ziyadesiyle memnun olacağını belirten Tatar, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu düşüncelerle sözlerimi tamamlarken, başta ev sahibimiz Azerbaycan ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

KKTC Cumhurbaşkanı olarak teşkilatımıza, aile meclisimize olan bağlılığımızı yinelemek istiyorum. Devletimizin, gerek ikili düzeyde gerekse teşkilatımız nezdinde ilişkilerimizi ileriye taşımak, işbirliğimizi arttırma kararlılığını da sizlerin huzurunda bir kez daha vurgular, zirvede alınacak olan kararların başta ülkelerimiz ve Türk dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eder, hepinize saygılar sunarım.”

Cumhurbaşkanı Tatar, Gayriresmi TDT Zirvesi Karabağ Deklerasyonu’nun imza törenine de katıldı. Khurshidbanu Natavan Sarayı önündeki tören sonrası devlet başkanları Şuşa Kalesi’ne de yürüdü, fotoğraf çektirdi.

Askeri törenle uğurlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şuşa’daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesindeki temaslarını tamamladı.

Şuşa’dan ayrılan Cumhurbaşkanı Tatar, Füzuli Havalimanından askeri törenle uğurlandı.

