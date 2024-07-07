Görüntüler utanç verici

Abdullah SUİÇMEZ

Barış Harekatı’nın 50’inci kuruluş yıldönümü kutlamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanı sıra Türkiye ve diğer bazı ülkelerden davetliler katılacak.

Törenlerin yapılacağı Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndan başlayarak Ercan’a giderken Haspolat yakınlarında yolların ve çevrenin tahribatı dikkat çekiyor. Yol kenarları, trafik adacıkları, orta refüjler ve çemberlerdeki kirliliğin temizlenmesi, yeşillendirilmesi ve kırık dökük işaretlerin yenilenmesi için ilgili belediyenin yanı sıra, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bir an önce harekete geçmesi gerekiyor.

“Ülkemiz tarihinde bu kadar ilgisizliğe tanıklık etmedi” diyen vatandaşlar, Atatürk Spor Salonu ve Fuar alanı çevresindeki çöplerin görmezden gelindiğini belirtirken, dış cephe duvarlarının çökmek üzere olduğuna dikkat çekti.



Bakım ve ilgi bekliyor

Barış Harekatı’nın 50’inci kuruluş yıldönümü kutlamalarının yapılacağı Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, çevresi ve hemen arkasındaki Atatürk Spor Salonu kompleksi içerisinde yer alan spor derneklerine ait binaların bakımsızlığı utandıran görüntülerin oluşmasına neden oluyor. Tören alanındaki spot ışıkları, oturmak için kullanılan basamaklar bakım ve onarım gerektirirken, çevre temizliği yapılması da şart haline geldi. Tören alanının hemen arkasında bulunan spor kompleksi içerisindeki dernek binalarının çevresi de üzücü görüntülere neden oluyor. Çöpler, kırılan ve kenara bırakılan tabelalar, paslı demirler ve kurumuş otlar temizlenmeyi bekliyor.

